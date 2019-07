Námestie využívané ako parkovisko sa zmení. O tom, čo na ňom bude, rozhodnú aj Bratislavčania

TASR

Komenského námestie bolo dlhé roky parkoviskom. O zmenu tohto verejného priestoru sa snažili aj predchádzajúce vedenia bratislavskej samosprávy, avšak doteraz sa tak nestalo.

Komenského námestie — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 29. júla (TASR) – Na premenu Komenského námestia v Bratislave, za historickou budovou Slovenského národného divadla (SND), vyhlási hlavné mesto do konca tohto roka architektonickú súťaž. Z nej by malo byť jasné, ako by mal tento priestor v centre mesta v budúcnosti vyzerať.

Mesto však už teraz realizovalo dočasné úpravy, aby námestie ožilo. Umiestnilo tu sedenie, kvetináče so zeleňou, pingpongové stoly. Ľudia si tu môžu dať kávu, občerstvenie a čaká ich aj program. V pondelok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Komenského námestie bolo dlhé roky parkoviskom. O zmenu tohto verejného priestoru sa snažili aj predchádzajúce vedenia bratislavskej samosprávy, avšak doteraz sa tak nestalo. „My sme sa rozhodli, že predtým, než zrealizujeme architektonickú súťaž na tento priestor, urobíme dočasné riešenie. To nám umožní, aby sme tu nemali ďalší rok a pol prázdny priestor alebo zaparkované autá," priblížil Vallo.

Bratislava sa inšpirovala tým, čo funguje v zahraničí. Niektoré zahraničné mestá, aby dali ľuďom viac verejného priestoru, začali postupne formou experimentu mapovať, ako by si ľudia zvykli využívať priestory, ktoré predtým využívali predovšetkým autá. Bratislava preto po tomto vzore priniesla na Komenského námestie, kde dominuje najmä betónová plocha, kvetináče, sedenie, mobilnú kaviareň či gastroprevádzku.

Chýbať nebude ani program pre verejnosť. Tento týždeň sa tu bude konať pingpongový turnaj, divadlo, kreatívne dielne, lekcia tanga či filmový večer. Magistrát tu chce zároveň od ľudí zbierať dáta.

„Budeme sa pýtať ľudí priamo na mieste, alebo online, čo si v tomto bode predstavujú, či tu má byť detské ihrisko, alebo viac zelene," podotkol primátor. Pripomenul však, že námestie je na streche podzemných priestorov SND, preto bude potrebné nájsť také riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým a najviac odzrkadlí potrebu ľudí.

„Keď budeme mať zozbierané dáta, zapracujeme ich do podmienok architektonickej súťaže. Na základe víťazného návrhu bude verejné obstarávanie a realizácia toho, čo by tu malo byť nastálo," vysvetlil Vallo.

Na predchádzajúci návrh premeny námestia, ktorý chcelo podľa Valla bývalé vedenie mesta realizovať bez architektonickej súťaže, bolo vyčlenených zhruba 460 000 eur.

Súčasné vedenie bratislavskej samosprávy na dočasnú úpravu Komenského námestia vynaložilo zatiaľ okolo 5000 eur a tvrdí, že je to ukážka, ako o verejnom priestore uvažuje a akým spôsobom sa ním chce v budúcnosti ďalej zaoberať.