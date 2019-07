Pavol Hirka

Dnes o 14:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Volvo chce bezpečné autá pre všetkých. Svoj 40-ročný výskum tak poskytne zadarmo aj konkurencii

Švédska automobilka pracuje na bezpečnosti vozidiel.

Ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/Pixel-mixer

ŠTOKHOLM 29. júla - Rovnaké vozidlá pre všetkých alias E.V.A. (Equal Vehicles for All) - tak znie názov dôležitej iniciatívy švédskej automobilky Volvo. Spoločnosť chce jazdu autom spraviť bezpečnejšou pre ženy a deti aj tým, že ostatným poskytla materiály, ktoré nazbierala za niekoľko desaťročí.

Ako tvrdí Volvo, väčšina automobiliek sa totiž pri výrobe vozidiel naďalej riadi nárazovými testami, pri ktorých sú používané figuríny priemerného muža. To ženy nemusí dostatočne ochrániť. „Ženy sú preto vystavené väčšiemu riziku zranenia v premávke ako muži," píše automobilka na svojej stránke a dodáva: „Niektorí ľudia sú na cestách zraniteľnejší než iní." Preto sa spoločnosť rozhodla, že to chce zmeniť.

Výskumy pre všetkých

Jej tím od 70. rokov zbieral údaje, ktoré mali pomôcť porozumieť, čo sa počas kolízie deje, pričom zistil, že ženy a muži sa v týchto údajoch objavujú v rovnakej miere. „Preto si myslíme, že by mali byť rovnako zastúpení aj počas testov. V rámci iniciatívy E.V.A. zdieľame výsledky viac ako 40 rokov výskumu," uvádza Volvo.

Volvo vysvetľuje, že za celý čas preštudovalo viac ako 43 000 nehôd so 72 000 cestujúcimi, pričom so zisteniami sa chce podeliť so všetkými. „Teraz sme zhromaždili viac ako 100 výskumných prác, ktoré si môže prevziať ktokoľvek. Dúfame, že to povedie k bezpečnejším vozidlám pre všetkých – bez ohľadu na pohlavie a výšku," uzatvára firma.

Patent na trojbodové pásy poskytli zadarmo

Nie je to prvýkrát, čo sa Volvo so svojim objavom podelilo zadarmo. V roku 1959 švédsky inžinier a vynálezca Nils Ivar Bohlin, ktorý v tom čase pracoval práve pre švédsku automobilku, vynašiel trojbodové bezpečnostné pásy.

Jeho dizajn je do dnešných dní neprekonateľný. Tvorí ho vodorovný bedrový pás, spojený s diagonálnym hrudným pásom. Volvo sa rozhodlo, že patent na zavedenie trojbodových bezpečnostných pásov poskytne aj iným značkám, a to úplne zadarmo.