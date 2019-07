Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Poliaci vytvorili unikátny riad, ktorý môžete po jedle zjesť. Vyrobený je z bežnej plodiny

Za výrobou stojí Jerzy Wysocki, ktorý sa narodil v mlynárskej rodine.

Ilustračný obrázok — Foto: Facebook/Biotrem

BRATISLAVA 29. júla - Toľkokrát spomínaná téma plasty, plasty a znova plasty je znova tu. Hrozba plastového znečistenia je však naozaj prítomná a neustupuje. Ak so súčasným stavom nezačneme robiť čosi v globálnom meradle, nikdy neodkloníme kurz našej planéty k cieľovej destinácii s názvom katastrofa.

Pravda, existuje niekoľko organizácií a skupín, ktoré sa snažia odvrátiť zdanlivo blížiaci sa koniec, ich úsilie však nestačí. Každý rok skončí v moriach, ba dokonca aj v našich vlastných žalúdkoch, hromada plastov a mikroplastov. Ako môžeme toto číslo znížiť?

Rozložiteľný riad

Ľudia vyhadzujú veci, ktoré sa pokazia, namiesto toho, aby sa ich pokúsili opraviť. Plytvanie je všadeprítomné, preto sa poľská spoločnosť Biotrem rozhodla vytvoriť rozložiteľný riad. Informuje o nej portál Pozitivní zprávy.

Tajomstvom sú pšeničné otruby

Nemusíte sa báť, že by tento poľský riad nebol dostatočne pevný, nie je z papiera. Tento riad je vyrobený z pšeničných otrúb. Jerzy Wysocki, hlava spoločnosti, sa dokonca narodil v rodine mlynárov. Svoje skúsenosti využil na to, aby vytvoril tento jedinečný produkt. Taniere z pšeničných otrúb sú vhodné na akékoľvek jedlo, studené i teplé.

Ak sa pýtate, či je možné dať ich do mikrovlnej rúry a nechať si jedlo na na pár sekúnd zohriať, odpoveď je áno. Bonusom je, že po konzumácii jedla môžete zjesť aj váš tanier. Firma svoje výrobky zatiaľ distribuuje do Dánska, Kanady či do Česka.