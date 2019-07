TASR

Slovan chce v Prištine vybojovať postup

V klube najskôr dorezonovalo vyradenie z Ligy majstrov čiernohorským šampiónom Sutjeska Nikšič, po ktorom sa museli predčasne porúčať hlavný tréner Martin Ševela aj s asistentom Ivanom Vrabcom.

Na snímke uprostred pri lopte Andraž Šporar (Slovan), Bojan Ciger a na zemi Aleksandar Šofranac (obaja Nikšič) počas prvého zápasu 1. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - Sutjeska Nikšič 10. júla 2019 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubaeur

Bratislava 29. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava po rýchlom vypadnutí v Lige majstrov túžia postúpiť ďalej aspoň v Európskej lige. V domácom prvom súboji 2. predkola s kosovským majstrom KF Feronikeli zvíťazili 2:1, no ich výkon nebol ideálny a fanúšikovia "belasých" ho ocenili piskotom. V utorňajšej odvete v Prištine chce Slovan potešiť nielen postupom, ale aj výkonom.

Srbský kouč spolu s hráčmi Dejanom Dražičom a Aleksandarom Čavričom totiž vyslyšali želanie srbskej vlády, aby do zápasu nenastúpili. Slovan toto politické rozhodnutie akceptoval. Radenkovič nemal viesť tím ani v odvete, napokon ho z funkcie aj s kondičným trénerom Srdjanom Zirojevičom odvolali. Dôveru zatiaľ dostal Ján Kozák mladší, klub však na angažovaní nového kouča stále pracuje.

Neľahká situácia v úvode sezóny na Slovan v domácej súťaži vplyv nemá. V prvom kole "belasí" triumfovali u nováčika z Pohronia 3:1, v sobotu sa na odvetu Európskej ligy naladili hladkým triumfom nad Michalovcami 3:0.

"Presne takýto zápas a takéto víťazstvo sme potrebovali. Počas celého duelu sme hrali kompaktne, vysoko sme napádali súpera a získavali sme lopty na jeho polovici. Každý z nás sa po tomto stretnutí cíti lepšie, dobre sme sa naladili na odvetný súboj v Európskej lige," povedal pre klubový web krídelník Moha.

Tréner Kozák ml. nemal k dispozícii kanoniera Andraža Šporara, ktorý si pred súbojom prebral cenu pre Hráča mesiaca Fortuna ligy za máj. Slovinský útočník laboruje s menším zranením a pred utorkom dostal voľno. Dôveru od začiatku dostal Erik Daniel, ktorý strelil jeden gól a na ďalší prihral.

"Futbal mi naozaj chutil, zápas som si užil. Aby som bol úprimný, mám toho aj dosť, po dlhšej dobe som odohral celý zápas. Do utorka však určite dobre zregenerujem a pokiaľ mi dá tréner opäť šancu od začiatku, určite budem pripravený odviesť opäť maximum."

Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar verí, že Slovan si v utorok vybojuje postup a aspoň čiastočne poteší fanúšikov po neúspechu v Lige majstrov.

"Veľmi nás teší odozva publika. Fanúšikovia naposledy neboli spokojní, na čo mali právo, no v sobotu večer aj tak prišli v slušnom počte a predovšetkým nás celý zápas povzbudzovali. Naším záväzkom je odvďačiť sa týmto ľuďom hrou aj výsledkami. Verím, že ich najbližšie potešíme už v Prištine. Nebude to ľahké, na ihrisku musíme nechať srdce a urobiť všetko, čo bude v našich silách, aby sme postúpili ďalej. Náskok 2:1 je zradný, ale som presvedčený, že ak každý odvedie sto percent, tak my budeme tí, ktorí sa budú radovať z postupu."

Zápas povedú rozhodcovia z Izraela, ako hlavný Yigal Frid, na čiarach mu budú asistovať Matityahu Yakobov a Omer Barbiro.