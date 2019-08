Klaudia Fiolová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Zrak vrátil už viac ako 130 000 ľuďom: Lekár kráča celým Nepálom, aby ošetril tých, čo to potrebujú

Obdivuhodný čin lekára nezostal bez pozitívnych ohlasov.

Až 90% ľudí, ktorí trpia slepotou, pochádzajú z Nepálu — Foto: Reprofoto YouTube

NEPÁL 4. augusta - Šedý zákal, pri ktorom šošovka stráca priehľadnosť, patrí medzi najčastejšie očné ochorenie. Bez ohľadu na vek sa s týmto ochorením môže stretnúť každý a pri vyššom štádiu môže dôjsť aj k slepote. Podľa očného lekára Dr. Sanduka Ruita až 90% populácie, ktorá trpí slepotou, žije v oblasti Nepálu.

Nadaný oftalmológ sa pred rokom rozhodol, že svoju prácu bude venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Stovky tisíc ľudí v tejto oblasti denne bojujú so slepotou. Keďže tu prevažuje chudoba a menej kvalitné zdravotníctvo, ľudia sa na operáciu nedostanú, hoci je to jediným riešením, ako sa zbaviť šedého zákalu.

Vyliečil viac ako 100-tisíc ľudí

Jediná efektívna liečba je v súčasnosti náhrada vlastnej šošovky umelou. Tento zákrok je ale drahý, preto doktor a jeho tím lekárov vyvinuli riešenie, vďaka ktorému sa cena náhrady očnej šošovky znížila z 300 dolárov na 3 doláre, informuje portál Good News Network.

Nepálsky doktor pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú Foto: YouTube

Nepál je vyhľadávanou turistickou destináciou, hoci jej obyvatelia trpia nedostatkom liekov a lekárskej starostlivosti. Aj toto bol podnet pre očného lekára, aby pomohol ľuďom a vrátil im zrak.

Za tie roky sa Ruitovi podarilo vyliečiť šedý zákal viac ako 130 000 ľuďom. S pomocou 650 lekárov denne pracovali viac ako 15 hodín. Niektoré dediny, ktoré navštívil, boli vo vysokej oblasti, kde sa dostali len pomocou horolezeckých potrieb. Najdlhšia cesta, ktorú pešo absolvoval, trvala týždeň.

Lekár pre chudobných ľudí

Dr. Ruit je taktiež výkonným riaditeľom oftalmologického ústavu Tilganga, neziskovej organizácie so sídlom v Káthmandu, ktorá má na starosti až milión pacientov. Podľa slov lekára je jeho poslaním, aby pomáhal ľuďom. „Moji pacienti sú mojim srdcom a mojou dušou," hovorí lekár.

Vrátil zrak viac ako 130 000 ľuďom Foto: YouTube

Dr. Ruit stratil svojich súrodencov kvôli chorobe, ktorá sa vďaka modernej medicíne dá vyliečiť ľahko. Oblasť v ktorej žije, ale takéto služby neponúka. Jeho životnou misiou je, aby sa stal lekárom pre chudobných ľudí.

Pravidelne organizuje podujatia, kde sa stretáva so stovkami pacientov a kontroluje ich zrak. Ich príbehy ho vždy oslovia a chytia za srdce. Emócie, ktoré vidí v očiach vyliečených pacientov, sú na nezaplatenie.