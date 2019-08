Tak, dze začac, roboty jak na koscele... Dominika píše recepty po východniarsky a ľudia si ich zamilovali

POPRAD 2. augusta - Dominika Horníková rada varí pre svojich blízkych. Jedného dňa sa však rozhodla publikovať svoj recept v jednej skupine o varení. Pobavila nejedného čitateľa a napadla jej myšlienka, že recepty začne písať po východniarsky. Jej recepty však nájdete aj na stránke Navareno na Vychodze, ktorú si založila počas minulého víkendu.

Varenie bolo jej koníčkom. Tešilo ju, že môže pripraviť jedlo svojim blízkym. Neskôr sa však začala o rôzne recepty zaujímať viac. „Pridala som sa do všelijakých skupín o varení, kde som publikovala fotku s receptom. Spontánne som raz opísala celé moje varenie so všetkým, čo som okolo neho zažila. Keďže si ma obvykle akoby vyhľadávajú situácie, nad ktorými sa častokrát zasmejem aj ja, ľuďom sa to zapáčilo, lebo sa zasmiali spolu so mnou,“ povedala pre Dobré noviny Dominika Horníková.

Jedného dňa napísala recept, ktorý zožal obrovský úspech. „Čím viac lajkov a pozitívnych komentárov pribúdalo, tým častejšie som si ho čítala a smiala sa, akoby ho písal niekto iný. V jednej chvíli som sa však pristihla, že si ho v hlave čítam po svojom, teda po východniarsky. Vtedy som sa rozhodla, že všetky recepty budem písať tak, ako mi bežia hlavou,“ dodala.

Ľudia jej recepty zbožňujú, Dominika im neraz vyčarí úsmev na tvári. „Ľudia mi píšu aj súkromné správy, v ktorých mi ďakujú za spríjemnenie dňa či vyčarenie úsmevu. Dokonca pri mojich príspevkoch vraj zabúdajú na svoje trápenia a stres, a to je presne dôvod, prečo to robím a stále aj robiť budem,“ vysvetlila s tým, že sa nájdu aj takí, ktorí jej slovám nerozumejú a poprosia ju o preklad, ale aj takí, ktorých jej písanie irituje.

Občas sa však stretne aj s komentármi, ktoré ju úprimne dojmú. „Je úžasné, keď si prečítam komentár napríklad od pani, ktorá je onkologickou pacientkou. Ďakuje mi za to, že jej mojimi riadkami posielam neskutočne veľa pozitívnej energie. Veľmi príjemne sa čítajú aj komentáre od starších dám, z ktorých cítiť, že im chýba spoločnosť, rodina alebo len samotný humor či rozptýlenie,“ prezradila.

Špeciálny, prípadne obľúbený recept nemá. Varí všetko, na čo má v daný deň chuť či náladu. „Keďže vymýšľať a obmieňať domáce varenie je niekedy náročné, ešte radšej varím, keď mi moja polovička zahlási konkrétne jedlo. To je úplné blaho pre ženu. Každá gazdinka určite vie, o čom hovorím,“ skonštatovala.

V súčasnosti uvažuje, že by vydala knihu vo východniarskom dialekte. „Čím ďalej, tým viac sa pohrávam s touto myšlienkou. Svoje recepty si poctivo zbieram a ukladám. Verím, že jedného dňa ich zviažem do knihy,“ uzavrela.

Prečítajte si jeden z receptov Dominiky Horníkovej

Tak, dze začac... neznam či še smiac, či plakac, v peršom radze, ale hej, prave dneška prišol toten dzeň, kedy ja še dala na TOTO TU ! mooooj ty boh, roboty jak na koscele a šidzem ,,VENČEKOV” ??? 7??? malo ich buc dzešec, ale keďže to bula premiéra, ta perša varka (6ks) mi spľaskla, kejdz ja glupa nakukla do peca či už su ,,zlatisto-ružovkaste” jak stalo v recepce, čiže bulo razom zos šesc - ta TRI, rečujem sebe ooookej, cesta ešči jesto aspom na paru... hej, bulo.... na až štyri a kým še piekli som še modlila, aby z nich nebuli dva. Nakonec še podarilo a buli 4.

Na cesto som sebe dala 250 ml vody do harenca a do teho šičpka soli a 80g palmarinu (kt. nabuduce nahradzim aši maselkom, teda ak vobec dajake nabuduce budze), kejdz še roztopil, vypla som plyn a poradne som vmiešala do teho 150g polohrubej múky. Hmota še pekne začala odlepovac od harenca, dumala som sebe skveleeee zadarilo še. Do vychladnutej masy som vmixovala 4 surove vajca a cesto bulo na švece. Peršu varku som dala piecť jak nekompletna lem na suchy plech, v recepce še nič nešpominalo o papiru, ta reku palmarin tam jes, neprilepi še ne? ta heeeej to viiiiš... ale ta dajak še mi podarilo ich odbic no... Druhu varku som nadžabala už na papir a bulo to Ok.

Vanilkova plnka nič extra, 500 ml mlieka, 1 a pol zlateho klasu, 1 vanilkovy cukor, 100 g kryštaloveho, uvaric puding a do vychladnuteho vmixovac polku zmäknuteho masla (125 g cca). Toto bula jedina pasaž, ktera še mi podarila na 100 %. Dalej - šľahačka, ja neznam či ja som fakt prekľata abo co, ale šľahačka še mi nikda nepodarila.... 2 ks 250 ml dobre vychladzenej 33 % šľahačky do misy, do teho podľa navodu na sačku 2 ks smetafixu a takoj šľahac... smetafix = hrudky vof šľahačke, ta už som sebe lem ušmiala, upila zos radlera a povedala ši, že dzignem na to ten verch a nebudze to vidno a kejdz to budze cicic chuťovo, ta povim lem NEPINDRAJ A JEC! Poleva, dalša kapitola sama o šebe. Asi 2 PL cukru, roztopila som v harencu na karamel, resp. upalila, pisalo dalej, zaľac 30ml vody a vznikne daco na K” ale pani nenapisala že mi harenc dobre, že nevybuchne kejdz tam totu vodu nalejem, zľakla som še ja, zľakla še mačka ležiaca na žemi až som ju 10 minut ani nevidzela a to vof kuchyni šedzi nonstop, kejdz som tam, bo čeka, co mi spadne na žem. Ok, toto na ,,K” mam hotovo, druhy harenc a vof nim aši 150 ml vody a asi 350 g kryštaloveho cukru priviesť do varu, do teho totu hmotu na pismeno ,,K”, nič neprskalo a do teho som sypala solamyl, kym nezhustlo aši na konzistenciu salka, s tym som to pochopiteľne poolevala, posypala som ešči zos posypku orechovu a odfocila, aaaaaa dzigla som to do ladničky, nechcem to zatiaľ ani vidzec. Normalne som na tote vence naštelovana a keľo bordelu, to by som mohla pisac asi ešči dva razy tak dluhy text, ale to už by som vam zabrala veľo času, a tak sebe dopijam pifko a snažim še zabudnuc, že som robila dačo podobne jak VANILKOVÉ VENČEKY!