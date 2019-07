TASR

FL: Dunajská Streda deklasovala nováčika a naladila sa na Atromitos

Zverenci Petra Hyballu sa vysokým víťazstvom naladili na odvetu 2. predkole Európskej ligy, v ktorej budú na pôde gréckeho Atromitosu doháňať manko 1:2.

Na snímke v popredí Krisztopher Vida (DAC) a za ním Madson (Atromitos) počas 1. zápasu 2. predkola Európskej ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - Atromitos Atény. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dunajská Streda 29. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda deklasovali v 2. kole nováčika Fortuna ligy. Po domácom víťazstve nad FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1 majú na konte plný počet bodov rovnako ako MŠK Žilina a majstrovský ŠK Slovan Bratislava. Pohronie v prvých dvoch zápasoch medzi slovenskou elitou nezískalo ani bod.

Zverenci Petra Hyballu sa vysokým víťazstvom naladili na odvetu 2. predkole Európskej ligy, v ktorej budú na pôde gréckeho Atromitosu doháňať manko 1:2. Jediný gól domácich dal Kristopher Vida, ktorý sa dvakrát presadil aj do siete Pohronia: „Som rád, že sa mi to takto podarilo, gólov mohlo byť aj viac, buďme maximalisti. V prvom polčase sme mali prevahu, v druhom sme ku koncu trochu poľavili. Celkovo sme zápas mali v našich rukách. Mali sme veľa šancí, mohli sme dať aj viac gólov, no výsledok 5:1 je pekný. V ďalších dňoch si musíme oddýchnuť a potom sa pripraviť na Atromitos. Toto víťazstvo nám dodá sebavedomie, s takýmto výsledkom môžeme ísť vo štvrtok do odvety."

Najlepším ligovým strelcom s troma gólmi je kapitán DAC Zsolt Kalmár, jeden zásah dal aj v nedeľu: „Je to dobrý pocit, ale najdôležitejšie je, aby mužstvo víťazilo. Zápas sme začali výborne, čakali sme, že súper postaví vzadu šesť, sedem hráčov a pôjde do kontier. Našťastie sme veľmi rýchlo skórovali, potom bol zápas ľahší. Máme pred sebou dôležité ciele, verím, že túto formu udržíme a rovnakou hrou sa budeme prezentovať aj vo štvrtok. Fyzicky sme na tom dobre, veľa času sme investovali do regenerácie."

Nováčik prežíva náročný úvod sezóny, v prvých dvoch kolách hral s úradujúcim majstrom i vicemajstrom. „Vedeli sme, s kým začíname, hrali sme s najlepšími mužstvami. Vedeli sme, že nemáme takú kvalitu ako tieto tímy. Mame široký kader, aby sme to zachytili a dostali sa z toho. Nie je to však nič príjemné. Prišli piati noví hráči, veríme, že naša súhra sa zlepší. Budeme hrať so súpermi, s ktorými sa môžeme ľahšie porovnávať," povedal tréner hostí Milan Nemec.

Podľa kapitána Pohronia Lukáša Pellegríniho trestajú protivníci v najvyššej súťaži chyby prísnejšie než v druhej lige: „Bol to krutý kolotoč, súper hral vynikajúco. Je to pre nás obrovská škola. Rýchlo musíme prepnúť na vyššiu úroveň, lebo keď nie, bude to takto vyzerať. Možnože nás v druhej lige netrestali, ale tu potrestajú každú drobnú chybu a my pykáme. Ako keby sme sa učili hrať ligový futbal, platíme krutú daň."