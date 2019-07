Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Ríme majú novú menu. Za lístky na MHD môžete zaplatiť plastovými fľašami

Recyklujte a získajte cestovný lístok.

Ilustračný obrázok — Foto: Unsplash

RÍM 29. júla - Hlavné mesto Talianska bojuje proti znečisťovaniu zaujímavým spôsobom. V troch staniciach tamojšieho metra totiž cestujúci môžu odovzdať použité plastové fľaše a zarobiť si tak na cestovný lístok, informuje portál The Local.

Automaty, v ktorých to môžete urobiť, sa nachádzajú na stanici Cipro na linke A, Piramide na linke B a San Giovanni na linke C. Za každú recyklovanú plastovú fľašu dostane cestujúci body v hodnote piatich centov, ktoré budú poslané na jeho účet v aplikáciach tamojšej MHD (MyCicero). Na jeden lístok v hodnote 1,5 eura si tak človek zarobí po odovzdaní 30 fliaš.

Rím trápia problémy s odpadom

Ako vysvetľujú úrady, automaty sú v 12-mesačnej testovacej fáze, po ktorej sa mesto rozhodne, či bude v projekte pokračovať alebo ho zavrhne. Podľa primátorky Virginie Raggiovej sa Rím stal prvým veľkým európskym hlavným mestom, ktoré niečo podobné skúša.

Minister životného prostredia Sergio Costa tvrdí, že ideálne by bolo, ak by ľudia menej používali jednorázové plasty a viac fľaše na opakované použitie. „Ak je to ale nevyhnutné, odteraz môžete v Ríme vymeniť fľaše za cestovné lístky," hovorí Costa a dodáva, že iniciatíva by mohla zredukovať aj počet čiernych pasažierov.

Podľa niektorých pasažierov však tieto automaty občas nefungujú správne, a to najmä v prípade, že fľaše majú porušené veko a štítok.

Aj tento projekt by mal pomôcť s problémom, s ktorým sa Rím dlhodobo borí - odpadom aj v uliciach. Ten je výsledkom dekád zlého manažovania situácie a pochybných firiem, s ktorými mesto riešilo vyvážanie a spracovanie odpadu. Okrem toho primátorka v marci prisľúbila, že čoskoro navrhne zákaz používania jednorázových plastov.