Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Babička získala titul ako 90-ročná. Jej inšpiratívne slová dnes obleteli svet

Stará pani si splnila sen, keď získala univerzitný titul.

90-ročná pani si kráča prevziať svoj vysokoškolský diplom — Foto: Reprofoto ABC News

BAIRNSDALE 29. júla - Učíme sa celý život. Skvelým príkladom je 90-ročná Austrálčanka, ktorá prednedávnom získala univerzitný titul. Lorna Prendergastová si v spoločnosti svojich pravnučiek prevzala magisterský diplom na University of Melbourne.

Lorne, ktorá si zaslúži veľký obdiv, počas ceremoniálu tlieskali všetci študenti. Pre austrálsky portál portál ABC prezradila, prečo sa zrazu vrátila k štúdiu a že nikdy nie je neskoro splniť si sny. Rodáčka z Bairnsdale absolvovala štúdium online. Novodobé technológie jej umožnili, aby aj napriek 300-kilometrovej vzdialenosti od univerzity vedela chodiť do školy.

Nikdy nie je neskoro

O tom, že sa vráti k štúdiu, sa Lorna rozhodla po smrti svojho manžela. Hľadala si nejakú aktivitu, ktorá by ju zamestnala a zároveň chcela získať aj nové skúsenosti. Počas sledovania televízneho programu o tom, ako muzikoterapia pomáha v boji proti demencii, si uvedomila, že aj ona potrebuje niečo podobné.

Lorna so svojou pravnučkou na odovzdávaní Foto: Reprofoto ABC News

To, že musí kráčať s dobou, si uvedomila, keď našla online štúdium. Veľa jej ale pomáhali aj univerzitní profesori. „Nikto nie je tak starý na to, aby si sadol a povedal 'Som príliš starý, nedokážem to'. Výraz nedokážem to sa ani nenachádza v slovníku," hovorí Lorna.

Neprestaňme snívať

Jej profesorka Rosemary McKenzie bola z jej prístupu priam nadšená a ako ona sama tvrdí, Lorna je inšpiráciou pre každého. V triede okrem 90-ročnej pani boli aj študenti vo veku 65 rokov. „Myslím si, že v budúcnosti pribudne viac a viac starších ľudí na univerzite, ktorí budú svoje roky venovať tomu, aby naberali stále nové vedomosti," hovorí profesorka.

Po tom, ako Lorna získala svoj vysnívaný titul, rozmýšľa nad ďalšou métou. Jej ďalším projektom je prerábka vlastného domu. „Moja dcéra mi pripomenula, že nikdy nie sme príliš starí na to, aby sme snívali," prezradila pre ABC News inšpiratívna pani.