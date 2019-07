Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nór je pripútaný k vozíčku. Napriek tomu je osobným trénerom seniorov, ktorí si ho absolútne zamilovali

Frode Fyllingsnes trpí mozgovou obrnou.

— Foto: Instagram/frode_med_stol

FREKHAUG 29. júla - Nór menom Frode Fyllingsnes je pripútaný k vozíku, no ani to ho nezastavuje vo výkone svojej práce. Pracuje ako osobný tréner v posilňovni, kde pomáha prevažne starším ľuďom. Frodeov pohyb je závislý od vozíčku už od detstva, utrpel totiž mozgovú obrnu. Napriek tomu sa môže pýšiť trojnásobným titulom nórskeho šampióna v powerliftingu v kategórií fyzicky nezvýhodnených.

Šampión na kolesách

S cvičením začal ešte ako tínedžer. Chcel byť nezávislý od pomoci iných, pretože aj samotné vstávanie z vozíka je náročné. V súčasnosti 29-ročný Frode pracuje v posilňovni Max Treningssente v meste Frekhaug, ktorej je zároveň aj spoluvlastníkom. V nej však nepredstavuje iba akéhosi prevádzkovateľa. Pomáha druhým ľuďom v zlepšovaní ich fyzického zdravia. „Cvičenie pre mňa znamená všetko, dalo mi radosť do života. Umožňuje mi vstať z postele bez pomoci. Tréning mi uľahčuje život,“ hovorí Frode v rozhovore s NRK.

Jeho klientmi sú zväčša dôchodcovia a starší. Ako svoj cieľ si vytýčil urobiť zmenu v každodenných životoch svojich klientov. Jednou takou je aj 83-ročná Gunnhild Sagestadová, ktorá aj napriek svojmu vysokému veku trénuje dvakrát do týždňa. „Dopočula som sa o Frodeovi a rozhodla som sa vyskúšať jeho služby. Je úžasný. Napriek tomu, že je na vozíku, dokáže neuveriteľné veci,“ chváli svojho trénera.

„Keď ste ochrnutí a na vozíku, potrebujete pomoc. Už len premiestnenie sa z neho bolo ťažšie. Už nikdy to také nebude. Je to o akejsi dôstojnosti. Všetky drobné veci, ktoré v živote urobíte pre seba, aby ste uľahčili svoj život, sú dôležité. Iba tak môžete byť nezávislou osobou,“ opisuje Frode, aké je to byť na vozíku.

Všetko je o motivácii. „Keď ľudia vidia, že to dokážem aj ja s mojím telesným znevýhodnením, inšpiruje ich to.“ Tak Frode vníma svoju prácu.

„Cesta k úspechu sa začína v hlave.“ - Frode Fyllingsnes

Aj naďalej chce pomáhať ľuďom v dosahovaní ich cieľov. Ako osobný tréner má čoraz viac a viac klientov, čo ho môže tešiť a takisto napĺňať.