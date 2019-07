TASR

Sagan opäť ovládol bodovačku a vytvoril rekord: Som veľmi šťastný

Dvadsaťdeväťročný pretekár dosiahol triumf v 5. etape, keď sa presadil v hromadnom špurte. Mohol ich mať na konte aj viac, no aj tento rok mu niekoľkokrát ušli ďalšie etapové vavríny len o chlp.

Slovenský cyklista Peter Sagan získal svoj siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 106. ročníku prestížnych pretekov Tour de France v Paríži 28. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Paríž 28. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan opäť ukázal, že v boji o zelený dres na Tour de France nemá konkurenciu. V nedeľu si v Paríži obliekol už svoj siedmy a osamostatnil sa tak na čele historického poradia, keď o jeden triumf predbehol legendárneho Nemca Erika Zabela. Trojnásobný majster sveta k tomu pridal aj jedno etapové víťazstvo a po 106. ročníku ich má na konte už dvanásť.

Dvadsaťdeväťročný pretekár dosiahol triumf v 5. etape, keď sa presadil v hromadnom špurte. Mohol ich mať na konte aj viac, no aj tento rok mu niekoľkokrát ušli ďalšie etapové vavríny len o chlp. Okrem víťazstva si totiž pripísal aj ďalších osem umiestnení v Top 5. Stále mu chýba i triumf zo záverečnej etapy na Elyzejských poliach. Tentokrát v nej skončil až na desiatej priečke, keď si v závere nevypracoval ideálnu pozíciu na finiš. V cieli si však z toho ťažkú hlavu nerobil.

Je rád, že sa rekordérom stal on

„Dnes to mohlo byť aj lepšie, ale na poslednom kilometri tam bol dosť veľký 'bordel', v záverečnej zákrute sa to stočilo a bol tam trochu protivietor, takže som zostal vzadu. Ale nevadí, prišiel som do cieľa a mám zelený dres. Prvýkrát ho niekto vyhral siedmykrát a som rád, že som to ja," povedal Sagan pre RTVS.

Legendárny Zabel ich má na konte šesť, no stále drží rekord v počte získaných zelených tričiek za sebou. Sagana pripravil o šancu prekonať ho aj v tejto štatistike chybný verdikt jury v roku 2017, keď ho neprávom vylúčili z pretekov. „Už som ich mohol mať na konte aj osem, však. Ale všetky Tour, ktoré som dokončil, som dokončil v zelenom drese. Aj túto Tour som sa snažil brať s úsmevom. Na začiatku sa mi do toho až tak nechcelo, ale nakoniec to ubehlo rýchlo."

Mal to pevne v rukách

Sagan vyhral súťaž o zelený dres s najnižším bodovým ziskom vo svojej kariére. Dokopy nazbieral 316 bodov, Austrálčan Cadel Ewan za ním zaostal o 68, čo je druhý najnižší rozdiel, s akým Slovák získal zelené tričko. V roku 2015 ho od druhého Nemca Andreho Greipela delilo 66 bodov.

Boj o víťaza bodovačky však mal od začiatku Tour pevne v rukách. V úvodnej etape skončil druhý a nazbieral 50 bodov, rovnako ako víťaz Mike Teunissen, no keďže ten získal aj žltý dres, Sagan si v druhej etape, tímovej časovke, obliekol ten zelený.

V tretej bol už na čele tohto poradia a do konca Tour ho z neho nik nezosadil. Počas prvého voľného dňa mal už 62-bodový náskok a viacero jeho konkurentov vyhlásilo, že už vzdávajú boj o zelený dres. Medzi nimi aj vtedy druhý v poradí Austrálčan Michael Matthews.

Situáciu kontroloval s prehľadom

Sagan si v ďalších etapách už len kontroloval situáciu a bez problémov si prišiel do cieľa pre rekordný siedmy zelený dres. „Som veľmi šťastný za siedmy triumf v bodovacej súťaži. Ale som aj prekvapený. Každý rok sem chodím a snažím sa predviesť čo najlepší výkon. Prvý zelený dres bol pre mňa veľké prekvapenie, pretože som sem išiel hlavne s cieľom vyhrávať etapy. No s víťazstvami prišiel aj dres. Druhýkrát to bolo sté výročie Tour a získal som ho opäť. Odvtedy to už bolo ľahšie, alebo lepšie povedané viac pod kontrolou. Som nadšený, že vytváram históriu na Tour de France. Tento rok bol môj najlepší moment, keď som vyhral 5. etapu, ďalší prišiel, keď skrátili posledné horské etapy. To pre mňa boli veľmi dobré správy. A skvelý pocit bol aj keď som dnes prešiel cieľom v Paríži," citovala ho oficiálna stránka Tour.

Sagan neprezradil svoj najbližší program, nepotvrdil ani informáciu, či sa predstaví na augustových majstrovstvách Európy v holandskom Alkmaare. Mal by však štartovať 4. augusta na podujatí Gran Fondo v Paname, nemal by chýbať ani na majstrovstvách sveta v Anglicku a predtým absolvovať aspoň časť Vuelty. Štartovať by mohol aj na kanadských Grand Prix v Quebecu a Montreale, ktoré v minulosti vyhral. Zatiaľ však svoj program na najbližšie obdobie nepotvrdil.