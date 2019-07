TASR

Dnes o 07:41 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Volko vyhral po stovke aj na 200 m, Veszelka 4 cm od limitu

Dvadsaťštyriročný Veszelka si zároveň zlepšil osobný rekord pod holým nebom o 17 cm, absolútny o 13 cm.

Na archívnej snímke slovenský trojskokan Tomáš Veszelka. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Dubnica nad Váhom 29. júla (TASR) - Trojskokan Tomáš Veszelka si na 72. majstrovstvách Slovenska v Dubnici nad Váhom vybojoval druhý titul výkonom 16,91 m a len o štyri centimetre zaostal za limitom na jesenné MS v Dauhe.

Dvadsaťštyriročný Veszelka si zároveň zlepšil osobný rekord pod holým nebom o 17 cm, absolútny o 13 cm. „Miešajú sa vo mne radosť z osobáku i smútok z toho, že mi limit ušiel len o štyri centimetre. Na predchádzajúcich mítingoch som vedel, že mám ešte rezervy. Z pretekov na preteky sa cítim lepšie, skáče sa mi ľahšie. Prichádzam na koreň niektorých vecí a začína to fungovať. Škoda, že som si v Sotteville narazil pätu, čo ma obmedzovalo – aj teraz v rozcvičke som sa nemohol poriadne rozskákať, nechal som si to na súťaž. Teraz v prvom pokuse som si ju znova udrel, dosť to bolelo, preto ma príjemne prekvapilo, čo som dokázal skočiť," uviedol Veszelka pre Slovenský atletický zväz (SAZ).

Ján Volko vyhral po stovke aj dvojstovku časom 21,33 s, okrem toho získal zlato aj v štafete na 4x100 m a striebro na 4x400 m. „Odloženie finále pre búrku môj výkon príliš neovplyvnilo. Trénerka mi prízvukovala, aby som to v zákrute – v Dubnici sú ostrejšie ako inde – príliš nesilil a nezranil sa. Bolo to o to nebezpečnejšie, že na ovále ešte stála voda. Zákrutu som preto bežal akoby víkendovo a v rovinke som potom zabral. Bola to povinná jazda – získať medailu a body pre náš klub. Práve preto som bežal ešte aj štafetu na 4x400 m, o titule bolo rozhodnuté, nemusel som to špičkovať, stačilo si strážiť druhú priečku. Každý titul, každá medaila sa pre náš malý klub počítajú. Urobil som to pre ostatných chalanov, aby aj oni zažili pocit získať medailu na majstrovstvách Slovenska," povedal člen tímu Naša atletika Bratislava. Monika Weigertová rovnako ako Volko vyhrala šprinty na 100 i 200 m.

Trojskokanka Dana Velďáková si pripísala 17. titul v slovenskom výkone roka 13,17 m: „Cítila som sa na viac, v prvom pokuse som zaletela niekde na úroveň 13,40. Žiaľ, s prešľapom. Predpokladala som nasledovný scenár: ak skočím výraznejšie nad 13 m, získam sedemnásty titul, no ak nie, je možné, že ma Zuzka Ďurkechová, ktorá od ME do 23 rokov skáče v dobrej forme, zdolá. Musela som sa snažiť, som rada, že to vyšlo a mám zlato."