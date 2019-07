Trump oznámil, že šéf tajných služeb Coats končí k 15. augustu

Washington 29. júla (TASR) - Šéf amerických tajných služieb (DNI) Dan Coats končí 15. augusta vo funkcii a nahradí ho republikánsky kongresman John Ratcliffe. Na Twitteri to v nedeľu oznámil prezident USA Donald Trump.

Šéf Bieleho domu sa Coatsovi poďakoval za jeho „skvelú službu krajine". Bezprostredne nebolo známe, či 76-ročný Coats odchádza z funkcie dobrovoľne, alebo ho Trump k rezignácii prinútil, napísala agentúra DPA.

I am pleased to announce that highly respected Congressman John Ratcliffe of Texas will be nominated by me to be the Director of National Intelligence. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the Country he loves. Dan Coats, the current Director, will....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2019