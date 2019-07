TASR

Stovky ľudí vyjadrili zhromaždením v Poľsku podporu LGBT komunite

ilustračná fotografia — Foto: TASR/Michal Svítok

Varšava 28. júla (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí sa v nedeľu zišlo na zhromaždení v centre východopoľského mesta Bialystok, aby tak odsúdili násilie a vyjadrili podporu príslušníkom LGBT komunity, na ktorých minulotýždňový pochod v tomto meste zaútočili pravicoví extrémisti.

Mnohí zo zhromaždených niesli dúhové vlajky či zástavy EÚ. Demonštráciu zorganizovala trojica opozičných strán, medzi nimi aj ľavicová strana Jar (Wiosna) vedená LGBT aktivistom, bývalým poslancom a starostom Robertom Biedroňom, informovala agentúra AP.

Ľavicoví lídri kritizovali vo svojich prejavoch k účastníkom protestu poľskú vládnucu konzervatívnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS) za to, že od svojho nástupu k moci v roku 2015 toleruje agresiu voči komunite LGBT. Táto téma podľa agentúry AP získava nový rozmer pred nadchádzajúcimi jesennými parlamentnými voľbami v prevažne katolíckom Poľsku, kde sa mnohí poprední predstavitelia cirkvi vyjadrujú proti právam LGBT osôb.

Taktiež predseda vládnucej PiS Jaroslaw Kacyzňski pritom ešte v apríli označil požiadavky tejto komunity za "hrozbu" pre krajinu.

Mesto Bialystok sa minulú sobotu stalo prvýkrát dejiskom tzv. pochodu hrdosti príslušníkov sexuálnych menšín, ktorý však narušilo násilie zo strany futbalových chuligánov a konzervatívnych aktivistov organizujúcich protidemonštrácie.

Približne 800 zástancov práv lesieb, gejov, bisexuálnych či transrodových osôb (LGBT) vtedy pochodovalo Bialystokom s dúhovými vlajkami a transparentmi s heslami ako "Láska nie je hriech". Výtržníci v ultranacionalistických tričkách hádzali kamene, petardy a fľaše do pochodujúcich, no aj do policajtov, ktorí mali zaisťovať bezpečnosť podujatia.

Katolícke a nacionalistické organizácie zároveň v rovnaký deň usporiadali v Bialystoku približne 40 rôznych protidemonštrácií vrátane rodinného pikniku, za ktorým stál jeden z miestnych poslancov. Rozhodnutie povoliť pochod sexuálnych menšín v tomto meste bolo ostro napádané náboženskými skupinami.

Členovia pravicovej poľskej vlády síce násilie v Bialystoku v reakcii odsúdili, v dave útočníkov však bolo možné zahliadnuť niektorých z miestnych prívržencov vládnej strany PiS, píše AP.

Zhromaždenia za toleranciu a podporu príslušníkov sexuálnych menšín, podnietené minulotýždňovými udalosťami v Bialystoku, sa v Poľsku konali aj v túto sobotu. V metropole Varšava sa pri tejto príležitosti zišli tisíce ľudí.