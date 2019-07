TASR

Peter Sagan ukončil Tour de France s rekordným SIEDMYM zeleným dresom

Peter Sagan prekonal ďalší rekord.

— Foto: TASR/AP

Paríž 29. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan získal svoj siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 106. ročníku prestížnych pretekov Tour de France a osamostatnil sa na čele historických štatistík. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe skončil v záverečnej 21. etape s cieľom v Paríži na 10. mieste, vyhral Austrálčan Caleb Ewan z Lotto-Soudal. Celkovým víťazom podujatia sa stal Kolumbijčan Egan Bernal zo stajne Ineos, na tróne nahradil svojho tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, ktorý skončil druhý (+1:11 min). Celkovo tretí je Holanďan Steven Kruijswijk z Jumbo-Visma (+1:31 min).

Sagan si okrem siedmeho zeleného dresu pripísal tento rok aj jeden etapový triumf. Dvadsaťdeväťročný pretekár ho dosiahol v 5. etape, keď vyhral v hromadnom špurte. Dokopy má na konte už 12 etapových vavrínov. V bodovacej súťaži, v ktorej víťazstvami predbehol Nemca Erika Zabela, získal dokopy 316 bodov, čo je najmenej v jeho doterajšej kariére. Druhý Ewan za ním zaostal o 68 bodov.

Foto: TASR/AP

Bernal získal okrem žltého aj biely dres pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, kde nemal konkurenciu. Druhý Francúz David Gaudu (FDJ) za ním zaostal o vyše 23 minút. Bodkovaný dres pre víťaza vrchárskej súťaže si vybojoval domáci Romain Bardet (Ag2r), pre ktorého je to zadosťučinenie za nevydarený útok na popredné priečky celkového poradia. V ňom mu totiž patrí až 15. miesto. V tímovej súťaži vyhral španielsky Movistar pred Trekom-Segafredo z USA a britským Ineosom.

Hrdinom tohtoročnej edície sa stal Julian Alaphilippe. Dvadsaťsedemročný Francúz zo stajne Deceuninck-QuickStep vyhral dve etapy a prekvapujúco až 14 dní nosil slávny "maillot jaune". Bernal mu ho zobral až v 19. etape a Alaphilippe nakoniec klesol na 5. miesto celkového poradia. Domáci miláčik však svojím dravým spôsobom cyklistiky, riskantnými zjazdmi, či vyčerpávajúcimi stúpaniami, pri ktorých držal krok s klasickými vrchármi, bavil tri týždne divákov a tak mu organizátori udelili titul najbojovnejšieho pretekára celej Tour. Vďaka tomu sa aj on predstavil na slávnostnom pódiu.

Do cieľa napokon prišlo zo 176 štartujúcich jazdcov po troch týždňoch 155, čo je o desať viac ako vlani.

Foto: TASR/AP

Od štartu 21. etapy s tradičným dojazdom na Elyzejských poliach si pretekári v popredí s majiteľmi dresov užívali uvoľnenú jazdu smerom do Paríža. Rozdávalo sa šampanské, robili sa spoločné fotky a cyklisti družne debatovali. Bernal si zapózoval aj s ďalšími troma Kolumbijčanmi v pelotóne Nairom Quintanom (Movistar), Rigobertom Uranom (EF Education First) a Sergiom Henaom (SAE Team Emirates).

Tempo sa zrýchlilo až po príchode do centra Paríža, kde na jazdcov čakalo osem okruhov na slávnom bulvári Champs Elyseés. Novinkou bol prejazd cez Louvre. K prvému úniku sa odhodlala štvorica Tom Scully (EF), Omar Fraile (Astana), Nils Politt (Kaťuša) a Jan Tratnik (Bahrain-Merida). Ich snaha sa skončila asi 13 km pred cieľom. Smolu mali Sonny Colbrelli a Michael Matthews, obaja favoriti na etapové víťazstvo mali v závere mechanické problémy a museli vynaložiť veľa síl, aby sa vrátili do pelotónu. Do posledného okruhu vošiel balík pokope, vzápätí zaútočil Greg van Avermaet, ale v úniku nevydržal ani kilometer. Všetko tak smerovalo k očakávanému hromadnému dojazdu. Ten zvládol najlepšie Caleb Ewan, ktorý si pri svojej premiére na Tour pripísal už tretí triumf.