TASR

Verstappen zvíťazil na Veľkej cene Nemecka, Hamilton skončil jedenásty

Pre Verstappena to bolo druhé víťazstvo v sezóne a celkovo siedme v kariére.

Na snímke v popredí britský pilot formuly 1 Lewis Hamilton na Mercedese vedie pole pretekárov po štarte Veľkej ceny Nemecka F1 na okruhu v Hockenheime v nedeľu 28. júla 2019. — Foto: TASR/AP

Hockenheim 28. júla (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle triumfoval na Veľkej cene Nemecka, jedenástych pretekoch F1. Druhý prišiel do cieľa Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretí skončil Rus Danil Kvjat na Toro Rosso. Pre Verstappena to bolo druhé víťazstvo v sezóne a celkovo siedme v kariére. Vettel sa v dramatických pretekoch umiestnil na výbornej druhej priečke aj napriek tomu, že štartoval až z poslednej 20. pozície. Víťaz kvalifikácie a líder priebežného poradia Brit Lewis Hamilton skončil až na 11. priečke.

Preteky významne ovplyvnili dážď a mokrá trať, na ktorú doplatili viacerí pretekári. Ďalšie preteky seriálu F1 sú na programe už nasledujúcu nedeľu na maďarskom Hungaroringu.

Trať nemeckého okruhu bola v úvode zmáčaná výdatným dažďom. Jazdci absolvovali až tri zahrievacie kolá za bezpečnostným vozidlom, no napokon sa odštartovalo štandardne zo štartového roštu. Pretekári mali v prvých kolách problém udržať monoposty na trati a hoci sa viackrát schyľovalo ku kolízii, napokon zvládli náročné kolá na mokrej trati. Už v 2. kole sa preteky skončili pre Pereza, ktorý dostal šmyk a nabúral do bariér. Vettel, ktorý štartoval až z 20. pozície, sa postupne prepracoval do prvej desiatky a svoju pozíciu zo štartu (10) si vylepšil aj jeho kolega Leclerc. Ten však v 29. kole na suchých pneumatikách neudržal monopost na trati, vrazil do bariéry a v pretekoch skončil.

Hamilton jazdil do 30. kola neohrozene na prvej priečke, potom však poškodil svoj monopost, rýchlo zamieril do boxov, no tam nastal pri jeho prezúvaní nezvyčajný zmätok, keď mechanici pridlho hľadali správne pneumatiky. Brit strávil v boxoch skoro minútu, no vďaka veľkému náskoku sa prepadol "iba" na piatu priečku. Krátko na to sa na čele ocitol Verstappen pred Hülkenbergom a Bottasom. Oba Mercedesy sa však postupne dostali pred Hülkenberga. Nemec pochoval svoje nádeje na najlepší výsledok v sezóne v 41. kole, keď sa stal ďalším jazdcom, ktorý neovládol svoj monopost na mokrej časti trati a po náraze do bariéry sa už nevrátil.

Príchodom bezpečnostného vozidla sa skrátil približne 16-sekundový náskok Verstappena, ktorému dýchali na chrbát oba Mercedesy. Hamilton však musel počítať aj s 5-sekundovou penalizáciou za porušenie pravidiel pri nájazde do boxov. Hamilton sa však po ďalšej návšteve boxov výrazne prepadol a za Verstappenom sa ocitla nečakaná dvojica Kvjat - Stroll. Mimoriadne rušné preteky sa predčasne skončili aj pre Bottasa, ktorý po šmyku vo vysokej rýchlosti nezabránil nárazu do bariéry.

V záverečných kolách Vettel zavŕšil stíhaciu jazdu, keď sa prepracoval až tesne za Verstappena na 2. priečku.

Hlasy (zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Boli to mimoriadne náročné preteky, navyše veľmi zradné na tom povrchu. Dôležité bolo zostať v plnej koncentrácii a neurobiť príliš veľa chýb. Som veľmi spokojný s výkonom, zvlášť v týchto zradných podmienkach."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Myslel som si, že tieto preteky nemajú koniec. Som však veľmi šťastný za môj dnešný výsledok. Ani si to neviem zrekapitulovať, lebo sa toho udialo veľmi veľa. Blahoželám Maxovi k víťazstvu."

Daniil Kvjat, 3. miesto: "Je úžasné byť opäť na pódiu. Bolo to bláznivé. Miestami to bolo ako horor v kombinácii s čiernou komédiou, takúto horskú dráhu som ešte nezažil."