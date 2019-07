TASR

Dnes o 17:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nedeľa vo Vlkolínci sa nesie v znamení folklóru a ľudových remesiel

Medzi sprievodné aktivity v rámci Nedele vo Vlkolínci patrí aj prezentácia tradičného slovenského remesla v Dome UNESCO.

Ružomberok 28. júla (TASR) – Tradičné podujatie Nedeľa vo Vlkolínci sa tento rok nesie v znamení folklóru a ľudových remesiel. Celodenný kultúrny program otvorilo v nedeľu dopoludnia vystúpenie folklórnej skupiny Likava. Organizátori očakávajú aj zásluhou pekného počasia veľké množstvo návštevníkov.

Podľa Gabriely Demčákovej z ružomberskej radnice sa každý ročník podujatia snažia obohatiť niečím novým. „Tento rok to bude minitombola, pričom lístky rozdávame bezplatne. Druhou novinkou je čítanie s opicou Škoricou. Vieme, že deti treba ku knižkám viesť už od malička, a toto je ideálny prostriedok, aby sme aj my prispeli k tomu, že deti budú rady čítať. Pripravili sme pre ne aj malé súťaže,“ priblížila Demčáková pre TASR.

Medzi sprievodné aktivity v rámci Nedele vo Vlkolínci patrí aj prezentácia tradičného slovenského remesla v Dome UNESCO. „Počas celého leta remeselníci návštevníkom približujú remeselnú výrobu a podľa možností im umožnia k ich dielu aj prispieť. V dome UNESCO je dnes hrnčiar, šúpoliarka či remeselník, ktorý vypaľuje do dreva. V dedine však nájdu aj kožiara či medovnikárku,“ doplnila Demčáková.

Ružomberský primátor Igor Čombor zhodnotil, že popoludní očakávajú veľké množstvo návštevníkov. „Čísla návštevnosti Vlkolínca sa blížia k 100.000 ročne, čo nie je zanedbateľný počet. Za pamiatku UNESCO je vyhlásený už 25 rokov, chceli by sme si to udržať aj do budúcnosti. Určite je tu čo zlepšovať, či už pre turistov, ale aj čo sa týka vzhľadu samotnej pamiatky,“ povedal. Zároveň poukázal na to, že skanzen má podľa neho veľmi dobrú perspektívu do budúcnosti.

Nedeľu vo Vlkolínci pripravuje každoročne v poslednú júlovú nedeľu mesto Ružomberok v spolupráci s partnermi. Počas podujatia je zabezpečená bezplatná kyvadlová doprava z neďalekej Trlenskej doliny do Vlkolínca a späť, a to v čase do 18.00 h.