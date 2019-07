TASR

Bratské národy sa v nedeľu opäť stretli na Veľkej Javorine

Vrch Veľká Javorina je tradičným miestom stretávania sa Čechov a Slovákov už viac ako 170 rokov.

Návštevníci sledujú program počas 27. slávnosti bratstva Čechov a Slovákov 28. júla 2019 na Veľkej Javorine. Posledná júlová nedeľa už tradične patrí stretnutiu dvoch národov na Veľkej Javorine. Na hranici sa stretávajú a utužujú svoje bratstvo Česi a Slováci. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Veľká Javorina 28. júla (TASR) – Posledná júlová nedeľa je i tento rok na Veľkej Javorine spojená so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov. Aj keď oba národy sú už viac ako štvrť storočie osamostatnené, podľa starostu obce Lubina Martina Beňatinského väzby medzi nimi naďalej pretrvávajú a ľudia na oboch stranách hranice sú stále pevne spätí.

Vrch Veľká Javorina je tradičným miestom stretávania sa Čechov a Slovákov už viac ako 170 rokov. „Je to stretnutie dvoch národov, ktoré 75 rokov žili v spoločnej republike a, bohužiaľ, sa rozdelili. Napriek tomuto rozdeleniu spolu vychádzame veľmi dobre, dokonca ešte lepšie ako vtedy. Vzťahy sú krásne a intenzívne. Stretávajú sa tu ľudia so srdcom na pravom mieste,“ uviedol Beňatinský.

„Privádza nás tu priateľstvo a ozajstné bratstvo. Veď sme tu cez kopec, nemalo by to vymrieť a vymiznúť. Je to kúzlo zväzku dvoch národov, ktoré sa v dobrom rozišli a v dobrom sa stále stretávajú,“ povedal Víťa Hrabal z mužského zboru Boršičané.

V rámci tohtoročných slávností je pre návštevníkov pripravený kultúrny program, ktorý ponúkne súbory a skupiny z prihraničného regiónu. Tie budú prezentovať najmä folklór a hudbu česko-slovenského pomedzia.

Stretnutie na Veľkej Javorine každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného regiónu Bielych Karpát na jednej i druhej strane hranice. Predsedníctvo výboru sa v ročných periódach mení podľa prijatých pravidiel. Rok čo rok tomuto dobrovoľnému zoskupeniu samospráv predsedá predstaviteľ jednej či druhej strany. Tohtoročné predsedníctvo je na slovenskej strane hranice a bolo zverené starostovi obce Lubina.