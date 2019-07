TASR

Slovenskí basketbalisti prehrali na turnaji v Portugalsku s Iránom

Slovenský výber mal dobrý vstup aj do druhého polčasu, postupne však Irán zmazával svoje manko.

Na snímke tréner mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska Žan Tabak (vpravo) a asistent mužskej basketbalovej reprezentácie Slovenska Alberto Blanco Vila. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Oliveira de Azeméis 26. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti neodštartovali účinkovanie na medzinárodnom turnaji v portugalskom Oliveira de Azeméis úspešne. S účastníkom blížiacich sa majstrovstiev sveta Iránom prehrali 74:79. Ďalší duel zverencov trénera Žana Tabaka je na programe v sobotu 27. júla o 20.30 h, ich súperom bude domáca reprezentácia.

Prípravný zápas – muži: Irán – Slovensko 79:74 (34:39)

Slováci sa nezľakli favorizovaného súpera, s účastníkom svetového šampionátu hrali viac ako vyrovnanú partiu, dokonca boli po prvej časti aj lepším tímom, keď viedli najtesnejším možným rozdielom – 16:15. V druhej časti sa zverenci Tabaka dokonca dostali do trháku, keď tri minúty pred polčasovou prestávkou vyhrávali 34:24. Potom však prišla séria chýb, ktorou umožnili Iránu aspoň čiastočne stiahnuť manko. Po prvom polčase svietil stav 39:34 v slovenský prospech.

Slovenský výber mal dobrý vstup aj do druhého polčasu, postupne však Irán zmazával svoje manko. Pomohli mu k tomu aj chyby slovenských basketbalistov, na malý moment sa dokonca súper dostal do vedenia – 51:50. Slováci si zobrali opäť náskok na svoju stranu, ale v závere tretej štvrtiny mal posledné slovo Irán. Vydarenou akciou upravil na 59:58 z ich pohľadu. Iránci pritvrdili v hre, čo im prinieslo sedembodové vedenie. Na to však slovenské družstvo okamžite zareagovalo, rýchlo dokázalo vyrovnať skóre a duel sa začínal od začiatku. Všetko dospelo do dramatickej koncovky, v nej mal viac šťastia Irán.