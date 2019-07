Pavol Hirka

Dnes o 21:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Žena fotí výhradne staré manželské páry. Jej nádherné fotky ukazujú, čo je pravá láska

Jej fotografie sú skutočne nádherné.

— Foto: Instagram/butnaturalphotography

LONDÝN 28. júla - Sujata Setia je Indka žijúca v hlavnom meste Anglicka, kde pracuje ako fotografka. Okrem toho po celom svete usporadúva fotografické kurzy. Na každom mieste sa následne pýta starších manželských párov, ktoré spolu dlho žijú, aby jej a jej študentom zapózovali. S nádhernými snímkami sa potom chváli na svojom Instagrame. Jej talent tam v súčasnosti sleduje 79-tisíc ľudí.

Ako vysvetľuje pre portál Huffington Post, obvykle sa najskôr stretáva so začudovanými výrazmi a otázkami, to sa však čoskoro zmení na veľkú zábavu, ktorej výsledkom sú krásne zábery plné lásky. „Hovorím im, aby sa držali za ruky a pobozkali. Páry sa najskôr smejú, najmä muži," hovorí. Potom sa to však vraj zmení na udalosť plnú smiechu, keďže manželia sa zvyknú neustále chichotať.

Páry, ktoré sú spočiatku hanblivé, sa nakoniec väčšinou oddajú romantickým momentom a ako hovorí Sujata so smiechom, občas až príliš. Spomína najmä na poslednú návštevu Írska, kde sa jedna dvojica nevedela prestať bozkávať. „Počasie bolo otrasné. Bola búrka a manžel so ženou mrzli, ale ona ho jednoducho nechcela prestať bozkávať," vysvetľuje fotografka a dodáva, že na ňu musela skríknuť, aby mohla nafotiť aj iné pózy.