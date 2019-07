Jednoduchý návod, ako si správne vybrať opaľovací krém presne pre vašu pokožku

Kristián Plaštiak

Ilustračná snímka — Foto: Unsplash

BRATISLAVA 27. júla - K letu neodmysliteľne patria teplo, dovolenka, pláž a opaľovanie sa. Je však dobrovoľné opaľovanie svojej vlastnej kože, najväčšieho orgánu tela, dobré? Nehrozí nám niečo? Ako si správne vybrať opaľovací krém? A čo vôbec znamenajú ich faktory a čísla? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky nájdete v tomto článku.

Slnko nám pomáha, no príliš veľa všetkého škodí

Na začiatok uvedieme dobre známe fakty. Slnenie dodáva nášmu telu vitamín D, ktorý je potrebný pri výstavbe kostných štruktúr. Okrem toho pomáha pri liečbe akné, znižuje pocit únavy a zlepšuje náladu. To je skvelé, však? No nadmerné opaľovanie môže byť aj spúšťačom vzniku rakoviny kože. Môže spôsobiť alergickú reakciu, rýchlejšie starnutie pokožky či poškodenie vrchnej vrstvy s následným zápalom a vznikom pľuzgierov. Najdôležitejšia je preto ochrana pokožky opaľovacím krémom. Na to musíte dbať za každých okolností.

Výskyt rakoviny kože V tridsiatych rokoch 20. storočia bolo riziko vzniku rakoviny kože v pomere 1:1500. V súčasnosti je to už 1:100. Samotná rakovina kože je úzko spätá so znamienkami. „Asi štvrtina najagresívnejšieho nádoru kože [melanómu, pozn. red.] vzniká z takzvaného materského znamienka, ktoré sa aj pod vplyvom nadmerného slnečného žiarenia môže zvrhnúť na rakovinu kože,“ vysvetlila pre TASR Jana Holešovská, vedúca lekárka medicínsko-estetického centra Medicor v Poprade.

V lete sa väčšina Slovákov vydáva k moru Foto: Pixabay

Dobrovoľné opaľovanie sa je to najhoršie, čo môže človek urobiť

V rozhovore so slovenským onkológom Jozefom Dolinským, ktorý sme vám priniesli v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom, odznelo: „Nebezpečné je hlavne excesívne spálenie sa, a to najmä v detstve,“ upozornil lekár. Odveká múdrosť hovorí, že naše telo si pamätá to, ako sme sa oň starali v mladosti. V tomto prípade to platí doslova, pretože následky opálenia sa z detstva môžu privodiť neželanú chorobu v dospelosti. Aj typický slovenský dovolenkár je rizikovou osobou.

„Odchádza raz ročne na letnú dovolenku s celou rodinou, chce si to vychutnať, všetci sa chcú opáliť a to je to najnebezpečnejšie správanie sa najmä vtedy, ak nepoužívame ochranné odevy," vysvetľuje s dodatkom, že tým myslí obyčajné tielko, klobúk či šiltovku. Odporúča aj ochranné krémy s faktorom 30 až 50+. Podľa prísnejších dermatológov by sa dnes ľudia nemali vôbec cielene opaľovať.

Celý rozhovor s pánom Dolinským si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Pri pobyte na pláži treba byť opatrný Foto: Pixabay

UV žiarenie ako nepriateľ

Najväčším zdrojom ultrafialového žiarenia na Zemi je Slnko. To predstavuje pre človeka riziko. Počas opaľovania sa vystavujeme naše telá UV žiareniu typu A a B. Ďalšie žiarenia (UVA a UVB) môžu poškodiť DNA v bunkách a sú teda zodpovedné za vznik rôznych kožných ochorení vrátane rakoviny.

UVA žiarenie tvorí asi 90% celkového ultrafialového žiarenia. Prechádza pod povrch pokožky, čo má za následok rýchlejšie starnutie pokožky kvôli vysúšaniu. Denník SME vo svojom článku varuje, že v prípade očí dokáže preniknúť až na sietnicu. V prípade dlhodobého pôsobenia prispieva k poškodeniu zraku, resp. až oslepnutia.

Chráňte sa pokrývkami hlavy aj počas opaľovania sa Foto: Wikimedia CC

Ako vybrať správny krém

Prejdime k opaľovacím krémom. Čo určuje faktorový údaj, ktorý vidíme na obale? Udáva dobu, počas ktorej môžeme zostať na slnku bez spálenia sa. Sú rôzne stupne ochrany: nízky (OF 6, 10), stredný (OF 15, 20, 25), vysoký (OF 30, 50) a veľmi vysoký (OF 50+).

Pri vyberaní správneho krému však musíte prihliadať aj na vonkajšie vplyvy. Aká je časť dňa (obdobie medzi 11. a 15. hodinou je kritické) a ročné obdobie? Aká je dĺžka vášho pobytu na slnku? Aký máte typ pokožky? Na poslednú otázku sa dá odpovedať jednoducho. Poznáme šesť rôznych fototypov:

1. typ (keltský): biela pokožka, pehy, modré oči, vlasy sú blond alebo ryšavé; vždy sa spália, bez ochrany už za 10 minút, pri mori by mali používať OF 50+

biela pokožka, pehy, modré oči, vlasy sú blond alebo ryšavé; 2. typ (európsky): svetlá pleť, menej pieh, modré alebo zelené oči, vlasy sú blond: často sa spália, stačí im 10-20 minút, pri mori OF 40

svetlá pleť, menej pieh, modré alebo zelené oči, vlasy sú blond: 3. typ (tmavý európsky): svetlohnedá pokožka, hnedé oči, hnedé alebo tmavé vlasy; dobre sa opaľujú a málokedy sa spália, stačí im 20-30 minút, pri mori OF 25

svetlohnedá pokožka, hnedé oči, hnedé alebo tmavé vlasy; 4. typ (stredozemný typ): hnedá pleť, oči aj vlasy; spália sa iba občas, pri mori OF 20

hnedá pleť, oči aj vlasy; 5. typ: tmavá pokožka, tmavé vlasy; takmer nikdy sa nespália, OF pri mori aspoň 10

tmavá pokožka, tmavé vlasy; 6. typ: veľmi tmavá až čierna pleť; akékoľvek spálenie sa je vzácne, pri mori tiež aspoň OF 10

Grafické znázornenie fototypov nižšie nám ukazuje pôsobenie žiarenia na ľudskú pleť. Prvá stupnica (tmavosivá) predstavuje zastúpenie epidermálneho melanínu v pokožke jednotlivých pletí. Druhá (svetlosivá) zasa výšku rizika vzniku rakoviny kože.

Foto: Wikimedia CC

Vyrátajte si vlastný čas na slnku

Teraz viete všetko potrebné, Ako sa však správne natrieť? Na dospelého jedinca pripadá približne sedem čajových lyžíc. Musíte vynásobiť čas spálenia sa vášho fototypu s ochranným faktorom krému. Výsledkom je doba vášho pobytu na slnku, počas ktorej bude človek chránený.

Ak ste blond a vaša pokožka je svetlá, spálite sa za 10 až 20 minút, priemerne 15. Tento časový údaj vynásobte príslušným faktorom (15 x 40 = 600 minút). Výsledok následne preveďte do hodín (600 minút je 10 hodín). V našom príklade bude človek chránený po dobu desiatich hodín.