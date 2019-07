TASR

Spolupráca Zvereva a Lendla sa v Hamburgu skončila

Osemnásobný grandslamový víťaz viedol 22-ročného Zvereva od vlaňajšieho augusta, spoločné úsilie prinieslo triumf na Turnaji majstrov.

Nemecký tenista Alexander Zverev. — Foto: TASR/DPA

Hamburg 26. júla (TASR) - Ivan Lendl už nie je tréner nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Spolupráca sa skončila počas turnaja ATP v Hamburgu, kde piaty hráč svetového rebríčka nastúpi v piatkovom štvrťfinále proti Srbovi Filipovi Krajinovičovi.

Osemnásobný grandslamový víťaz viedol 22-ročného Zvereva od vlaňajšieho augusta, spoločné úsilie prinieslo triumf na Turnaji majstrov. Nemec však v Hamburgu skritizoval svojho doterajšieho kouča. „Naše tréningy trvajú dve hodiny a on z toho 30 minút rozpráva o svojom psovi alebo o tom, ako hral golf. Mal by do toho dávať viac," citoval Zvereva portál idnes.cz.