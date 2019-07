TASR

Kouč DAC Hyballa: Grécky futbal je pred slovenským,ale ideme postúpiť

Vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 podľahli jeho zverenci gréckemu Atromitosu Atény 1:2.

Na archívnej snímke tréner Dunajskej Stredy Peter Hyballa. — Foto: TASR/Dušan Hein

Dunajská Streda 26. júla (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda potvrdili, že sa im v európskych súťažiach na domácom štadióne nedarí. Vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 podľahli gréckemu Atromitosu Atény 1:2. Na budúci týždeň majú v odvete náročnú úlohu v snahe otočiť stratu a preniknúť do ďalšej fázy.

DAC doma v európskych súťažiach čaká na výhru ešte od sezóny 1987/1988, keď zdolal Young Boys Bern 2:1 vo vtedajšom Pohári víťazov pohárov (PVP). Potom prišli prehry s Östers IF, Bayernom Mníchov, Austriou Salzburg a Dinamom Minsk v Pohári UEFA, resp. EL. V tejto sezóne zverenci Nemca Petra Hyballu v 1. predkole doma remizovali 1:1 s Cracoviou Krakov a po remíze 2:2 po predĺžení v odvete prešli do 2. predkola.

Vo štvrtok padli všetky góly už v prvom polčase. Na úvodný zásah Javiera Umbidesa ešte odpovedal krásnou strelou Kristopher Vida. Rozhodujúci gól však strelil krátko pred prestávkou Georgios Manoussos. Odveta je na programe o týždeň 1. augusta o 19.00 SELČ v Aténach. Kým v predchádzajúcich zápasoch Dunajskej Strede vyšli najmä druhé polčasy, tentoraz hrala lepšie v tom prvom.

„Musíme zložiť kompliment súperovi, má veľmi dobrých hráčov. Nezabudnime, že hovoríme o mužstve z Grécka a grécky futbal je ďaleko pred nami. Slovensko nie je top futbalová krajina. Rozhodovali aj malé detaily. Mali sme dvanásť rohových kopov, z ktorých sedem, osem sme kopli zle. Ale je to aj o mentalite. Nebol to taký ohňostroj, na aký sme boli zvyknutí. Sú zápasy, keď nám ide hra, vtedy cítime podporu. V závere sme videli, že súper mal šancu na tretí gól, bol som rád, že rozhodca zápas ukončil. Mužstvo teraz potrebuje dostať pozitívnu energiu. Stále som presvedčený, že v Aténach máme šancu. Situáciu by som prirovnal k tej z Poľska. Keď sme tam išli na tlačovku, domáci sa už cítili byť v druhom predkole. Podobne to je aj teraz. DAC však má bláznivého trénera. Ideme tam s cieľom postúpiť," povedal lodivod Dunajskej Stredy.

Domáci nastúpili s úplne novým zložením stredu obrany. Proti Cracovii ešte hral slovenský reprezentant Ľubomír Šatka, ale po postupe už putoval do Lechu Poznaň. Proti Atromitosu vedľa Dominika Kružliaka prvýkrát nastúpil Matej Oravec. Ten síce nesklamal, ale stále sa potrebuje viac zžiť so spoluhráčmi. „Hral dobrý zápas, darilo sa mu. Pri našom štýle hry to strední obrancova majú veľmi ťažké. Kružliak podal výborný výkon, je ozajstný líder, s ním som absolútne spokojný. Ideme ďalej s touto obranou a veríme jej," dodal Hyballa.

Oravec si v žlto-modrom drese odkrútil debut. „Bol to veľmi náročný zápas, psychicky aj fyzicky. Vstúpili sme doň veľmi dobre, súpera sme zavreli na jeho polovici a potom sme dostali zbytočný gól. Trošku nás to položilo, ale dokázali sme vyrovnať. Po zbytočnej individuálnej chybe sme inkasovali druhýkrát. Do druhého polčasu sme išli s tým, že sme lepší na lopte a musíme dať jeden gól, ale nepodarilo sa to. Určite som sa na zápas tešil, hralo sa mi super. Zápas bol pre mňa dobrý, keď však dostanete dva góly, nemôžete pociťovať spokojnosť. Bolo tam pár individuálnych chýb. Musíme si to s trénermi rozobrať, pozrieť, kde sme spravili chyby a poučiť sa z toho. V odvete si musíme utvoriť viac šancí, musíme minimálne dvakrát skórovať a vyhrať," skonštatoval 21-ročný obranca.

Autorom domáceho gólu bol Kristopher Vida, ktorý nastúpil už v 30. minúte a o päť minút neskôr nechytateľnou strelou prekonal brankára hostí. Maďarský krídelník neskrýval po zápase sklamanie, ale pred odvetou vôbec nehádže flintu do žita: „Veril som, že nastúpim, nebol problém, že som začal na lavičke, bolo to rozhodnutie trénera. Hlavné je, že som mojou hrou prispel k výkonu mužstva. Je mi ľúto, že sme zo zápasu nedokázali viac vyťažiť. Myslím si, že sme boli lepším mužstvom. Gréci taktiku postavili na kontrách. My sme mali lepšie previesť naše útočné akcie, vpredu sme robili unáhlené rozhodnutia," zhodnotil K. Vida a dodal: "Nie je to ľahké, hrať toľko zápasov. Za dva týždne sme absolvovali štyri. Ale to je náš život, je to naša robota. Mentálne sme na tom neboli horšie ako predtým. Urobili sme však veľa individuálnych chýb."