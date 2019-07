Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní ZÁHADA: V poľskej dedinke sa rodia samé dievčatá. Vedci sa snažia odhaliť dôvod

Miejsce Odrzańskie leží v Opolskom vojvodstve na juhu Poľska.

— Foto: Unsplash/Ben White

MIEJSCE ODRZAŃSKIE 26. júla - Poľská dedina, ktorá leží necelých 30 kilometrov od českých hraníc, je vo svete skutočným unikátom. Žijú v nej tri stovky ľudí (328 podľa poľského sčítania ľudu v roku 2007), z čoho viac ako dve tretiny tvoria ženy. Zdá sa, že chlapci sa tu jednoducho nerodia. Miestny starosta Rajmund Frischko sľubuje, že pár, ktorému sa podarí priniesť na svet chlapca, získa cennú odmenu. O záhade poľskej obce informuje portál Wirtualna Polska.

Poľskú záhadu sledujú médiá

„Prišiel som do obce, zobral si miestne dievča a máme spolu dve dcéry. Rád by som mal aj syna, ale tu je to zrejme nemožné. Môj sused sa tiež pokúšal a má taktiež dve dcéry. Nemyslím si, že ženy tu rodia chlapcov,“ uviedol v rozhovore Tomarz Golasz, obyvateľ obce a zároveň šéf miestneho hasičského zboru. Práve s hasičským zborom sa spája ďalšia zaujímavosť. Jeho osadenstvo tvorí dvadsaťštyri žien a iba osem chlapov. Zatiaľ posledný chlapec v obci prišiel na svet v roku 2009, ten momentálne najmladší má dvanásť rokov.

Obecný hasičský zbor má svojich fanúšikov aj medzi mladšími ročníkmi Foto: Facebook/MDP i OSP Miejsce Odrzańskie

Situácia starostu mierne znepokojuje, predsa len je čudné, aby na jednom mieste malo jedno pohlavie takú prevahu. Blúdil po internete, pokúšajúc sa zistiť, čo rozhoduje o pohlaví dieťaťa, no márne. „Myslím, že sa potvrdzujú slová starších generácií. Prehľadávali sme rodné listy a zistili sme, že dievčatá sa tu rodia pravidelne, chlapci iba zriedka.“ Neskôr si Frischko uvedomil, že by to mohlo mať čosi dočinenia s genetikou.

Zopár expertov sa rozhodlo obci pomôcť. Rafa ł Płoski, profesor a vedúci Oddelenia genetiky na Medicínskej univerzite vo Varšave, povedal: „Videl som reportáž z dediny v televízii a okamžite ma to upútalo. Nebude ľahké prísť na to, prečo to tak je. Je potrebné zistiť, či ženy z dediny nie sú vzdialené príbuzné,“ cituje jeho slová portál Novinky.cz.