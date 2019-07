Bezobalové obchody prišli aj do malých miest. Jeden taký dnes otvárajú manželia v Seredi

Dobré noviny

Obchodík s názvom odVÁŽTE si bude od dnes tešiť Seredčanov aj ľudí z okolia.

SEREĎ 27. júla - Áno, počujete správne. V Seredi sa už tento víkend otvára nový bezobalový obchod s názvom odVÁŽTE si, vďaka ktorému budú vaše nákupy šetrné k životnému prostrediu. Sereď sa zaradila do zoznamu viacerých slovenských miest s takýmto typom obchodu. Nadšenci ekologického spôsobu života určite vedia, o čom hovoríme. Ak ste o obchodoch bez obalov, respektíve o zero waste spôsobe života ešte nepočuli, čítajte ďalej.

Stačí, ak si predstavíte váš bežný nákup v supermarkete. Vybalíte ho doma a už len z tejto jednoduchej aktivity vám zostane niekoľko plastových vecí na vyhodenie. A to ste ešte nespotrebovali potraviny, ktoré sú tiež zabalené v ďalších plastoch. Nákup za nákupom, človek za človekom a znenazdania zisťujeme, že celá planéta sa doslova topí v plastových odpadoch, ktoré majú katastrofálne následky na celý živočíšny a rastlinný ekosystém.

Zmena je len na nás

Ak aj vy chcete patriť k ľuďom, ktorým budúcnosť ďalších generácií nie je ukradnutá, môžete začať ihneď. Noste si na nákupy plátenné tašky alebo nebaľte každý druh zeleniny a ovocia do jednotlivých plastových sáčkov. Možností, ako byť šetrnejší k nášmu životnému prostrediu, je mnoho a tou najvýraznejšou bude nový bezobalový obchod odVÁŽTE si v Seredi, ktorý môžete sledovať aj na jeho sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Okrem toho, že budete minimalizovať množstvo odpadu, vaším nákupom pomôžete aj lokálnym výrobcom, ktorí svoje produkty vyrábajú celým svojím srdcom a dušou.

V obchode sa vás budú snažiť aj ďalej edukovať. Prvé, čo by ste si mali doma pred nákupom prichystať, sú nádoby, v ktorých si dáte odvážiť tovar. Ak doma žiadnu nebudete mať doma, nezúfajte. V predajni majú pre vás prichystané recyklovateľné papierové sáčky alebo nádoby, v ktorých si tovar môžete odniesť domov. A keďže prvým krokom by malo byť minimalizovanie odpadu, nekupujte žiadne nové nádoby. Určite sa u každého doma nájdu nejaké tie sklenené alebo plastové nádoby, ktoré môžete použiť pri kúpe vážených potravín alebo čapovanej drogérie.

Kedy sa obchod otvára a kto stojí za týmto skvelým nápadom

Už dnes, v sobotu 27. júla 2019, sa od 8:30 hod. otvorili brány obchodu, ktorý vám okrem skvelých lokálnych produktov ponúkne aj skvelú príležitosť pomôcť našej planéte. Predajňu nájdete na ulici SNP 14 vedľa obchodu s legendárnymi langošmi. Otváracie hodiny obchodu budú v časoch od pondelka do piatka od 9:00 hod. do 18:00 hod. a pre tých, ktorí nestíhajú nákupy cez pracovný týždeň, bude otvorené aj v sobotu od 8:30 hod. do 13:00 hod.

Za celým projektom stoja manželia Ľuboš a Daniela Tóthoví. Sú to Dolnostredčania, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť životnému prostrediu práve v Seredi a okolí. Ako nám majitelia prezradili, už sa viac nechceli nečinne prizerať na aktuálnu situáciu a rozhodli sa preto niečo urobiť. V rozhovore nám prezradili, na čo všetko sa môžeme v bezobalovom obchode odVÁŽTE si tešiť.

Ako vám napadla myšlienka, že otvoríte bezobalový obchod odVÁŽTEsi?

S myšlienkou ako takou sme sa pohrávali asi od leta minulého roka. Asi každý poznáme situácie, keď prídeme z klasického nákupu v supermarkete domov a pri vybaľovaní nákupu máme zrazu plný odpadkový kôš zbytočných obalov. Osobne sa pritom snažíme pri každom nákupe minimalizovať množstvo odpadu, pokiaľ sa to dá. Napríklad nebalím každú zeleninu alebo ovocie, ktoré kupujeme, zvlášť do mikroténového vrecka. Zoberieme si prázdnu papierovú krabicu, ktorú zvyčajne majú v obchodoch ako odpad, a nakupujeme do nej. Sledovali sme a sledujeme vývoj bezobalových obchodov na Slovensku. Táto myšlienka sa nám páči dlho, a preto sme si v istom čase povedali: „Poďme a skúsme podnietiť nejakú zmenu aj v Seredi, motivujme deti aj dospelých. Ukážme, že sa dá veľa vecí kúpiť bez obalu a kvalitných.“

Popíšte nám vznik takéhoto obchodu. Spolupracujete s niekým z okolia, u koho ste čerpali inšpiráciu, čo v takomto obchode musí byť?

Veľa inšpirácie sme čerpali od kolegov z iných bezobalových obchodov na Slovensku. Áno, sú to kolegovia, lebo nás vôbec nebrali ako konkurenciu, ale snažili sa nám poskytnúť cenné rady: čo je potrebné z hľadiska legislatívy, na čo si máme dať pozor, dokonca nám poradili aj osvedčených dodávateľov. Pri zostavovaní nášho sortimentu sme veľkú váhu kládli na kvalitu, no i na to, aby sme podporili domácich výrobcov. Lokálnosť je pre nás veľmi dôležitá aj v rámci ekológie. S radosťou môžeme povedať, že väčšina nášho sortimentu pochádza zo Slovenska. Od lokálnych menších aj väčších dodávateľov. Našli sme lokálnych dodávateľov, ktorí svoju prácu robia s radosťou, kvalitne a už aj ohľaduplne k prírode. Aj toto je pre nás zmysluplné. Spomeniem pár príkladov: ekotašky nám šili krajčírky na východe Slovenska, zubný prášok a zubné tabletky na váhu vyrába mladá slovenská firma z východného Slovenska, rastlinné jogurty robia traja mladí chlapci, ktorí do tejto výroby skutočne dávajú svoje srdce.

Ktorý produkt alebo službu považujete za najväčší ťahák?

Nechceme pasovať niečo za najväčší ťahák, pretože bude v sortimente kopa skvelých vecí. Čo však musíme spomenúť a dovolíme si aj tvrdiť, že budeme v Seredi možno jediní, kto vám namelie čerstvú múku. Nielen pšeničnú, ale aj iné, napríklad šošovicovú, špaldovú, cícerovú. Budeme predávať tovar, ktorý je kvalitný a pritom nie je predražený. U nás si budú môcť nakúpiť aj ľudia, ktorí majú zdravotné problémy a upravenú stravu, napríklad bezlepkové cestoviny, rastlinné mlieka, rastlinné jogurty z kokosového mlieka vyrábané na Slovensku.

Samozrejmosťou bude drogéria. Budeme čapovať výhradne ekodrogériu – gély na pranie, aviváže, prostriedky na riad, do umývačky, sódu bikarbónu, kyselinu citrónovú, mydlové orechy. Môžete si kúpiť ručne vyrábané mydlá, šampóny, ktoré pre nás vyrába malá lokálna firma z Trenčianskych Teplíc. Budeme predávať aj kopu ekologických „vychytávok“ do domácnosti ako morské huby, lufu, voskové obaly, kovové slamky. Zákazníci sa majú na čo tešiť. Všetky produkty, ktoré sme objednávali, majú vysokú kvalitu, na toto sme kládli vysoký dôraz. Veľa produktov je bio, ale nie predražených. Výhodou nákupu v bezobalovom obchode je, že si tovar môžete ovoňať, niektoré ovocné „mňamky“ budete môcť aj ochutnať. Môžete sa spýtať a radi vám k jednotlivých produktom poskytneme informácie.

Okrem toho, že u vás Seredčania nájdu kvalitné produkty, budú sa môcť naučiť niečo o ekologickom spôsobe života?

Chceme, aby náš obchod bol miestom pre inšpiráciu. Chceme tráviť čas so svojimi zákazníkmi, a preto pripravujeme rôzne workshopy. Už teraz máme záujemcov o kurz kváskovania. Na takýchto akciách chceme s našimi zákazníkmi stráviť príjemný čas a navzájom sa inšpirovať. Chceme, aby náš obchod bol aj edukačným miestom, kde sa budeme môcť navzájom učiť. Plánujeme osloviť základné školy na spoluprácu. Aby okrem teoretického vyučovania na školách, napr. o znečisťovaní planéty, prišli aj s deťmi a spolu sme im ukázali a naučili ich, že každý môžeme urobiť malý krôčik k lepšiemu miestu pre život. Ak inšpirujeme aspoň niektorých, tak toto celé bude mať pre nás určite zmysel.

Veríme tomu, že to, ako žijeme teraz a svet okolo nás si tvoríme sami svojimi skutkami a rozhodnutiami. Všetko, čo robíme, každý skutok má vplyv na to, ako náš svet bude vyzerať v budúcnosti. Buďme si navzájom inšpiráciou a urobme všetko pre to, aby sme vytvorili krajší a lepší svet pre naše deti. Nesnažme sa o dokonalosť, ale pomalými krôčikmi nasledujme vpred.