Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Obrovský úspech Romana Boráka: Stal sa jedným z dvoch oficiálnych fotografov na svetovom šampionáte

Slovenský fotograf sa predstaví na svetovom šampionáte.

LOKET 26. júla - Majstrovstvá sveta v motokrose sú prestížne preteky, ktoré obľubujú najmä priaznivci motoristických športov. Počas víkendu Monster Energy FIM Motocross of Nations (Majstrovstiev sveta národov) si tieto preteky nenechá ujsť až do 100 000 ľudí.

Náročné dni

Samozrejme, že na podujatí nebudú chýbať ani kameramani, fotografi a ďalší. Obrovskému úspechu sa teší slovenský fotograf Roman Borák, ktorý sa stal jedným z dvoch oficiálnych fotografov na svetovom šampionáte.

Fotenie motokrosových pretekov je veľmi náročné. Fotografi denne „nabehajú“ niekoľko kilometrov, urobia niekoľko stoviek fotografií. Práve preto sa ich slovenský fotograf snaží upravovať čo najmenej. „Ak sa budeme zapodievať päť minút s jednou fotkou, tak ich dáme von 20 za večer, my však potrebujeme 200 – 300. A keď sa budeme hrať päť minút s jednou fotkou, nebudeme vôbec spať. Ani v piatok, ani v sobotu, ani v nedeľu. Možno, že to zvládneme na dvoch podujatiach, ale my máme sezónu, ktorá trvá až do októbra. Máme dvadsať, dvadsaťtri pretekov – a to by sme nezvládli. Takže všetko si musíme nejakým spôsobom ekonomicky vypočítať,” povedal pre Magazín AQT Roman Borák.

Roman používa najvyššiu radu techniky od spoločnosti Canon. Podľa jeho slov vyššia technika už v zásade ani nie je. „Fotenie motokrosu by som prirovnal k nejakej bitke v druhej svetovej vojne, niekde na poli. Lebo u nás sa vyskytuje nielen prach a blato, ale fotím aj snowcross, ktorý je na snehu. V lete môže byť na trati +40 aj viac, keď sme niekde na juhu. Ale na druhej strane, keď fotím v zime snowcross, môže byť -30 stupňov Celzia. Tá technika to zvláda. Zvláda blato, prach, zvláda všetko,“ dodal.

Celý rozhovor s Romanom Borákom si môžete prečítať na portáli Magazínu AQT, ktorý informáciu priniesol.