Kristián Plaštiak

Dnes o 08:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rusi prichádzajú s vlastným seriálom o havárii v Černobyle. Do elektrárne sa vraj infiltroval agent CIA

Režisérom je moskovský rodák Aleksei Muradov.

BRATISLAVA 26. júla - To, čo Rusi sľúbili po zhliadnutí úspešnej minisérie Černobyľ z produkcie HBO a britského Sky, sa rozhodli aj splniť. Krátko po odvysielaní poslednej časti sa z Ruska ozývali hlasy: „Ako je možné, že Západ natočil lepší film ako my?“ Je to tak. Černobyľ bol skutočne zásahom do čierneho a získal si milióny fanúšikov po celom svete. Dajú sa rovnaké následky predpokladať aj pri ruskej verzii? Určite bude zaujímavé sledovať, ako sa filmári popasujú s vysokou latkou.

Okamžitý úspech

Päť dielov stačilo na to, aby sa Černobyľ vyšvihol do najvyšších priečok v rebríčkoch seriálov. Podľa Internet Movie Database (IMDb) ide o najlepší seriál vôbec, síce sa o prvenstvo delí s dokumentárnym cyklom Planéta Zem II., a to so ziskom 9,5 bodov z 10-ich. Druhé miesto zastáva ďalší vynikajúci seriál založený na skutočných udalostiach Bratstvo neohrozených (Band of Brothers, 9,4/10). Za nimi nasledujú ďalšie známe diela ako Perníkový tatko, Hra o tróny či Zem.

Ruský seriál by mal byť dlhší

O ruskej verzii toho zatiaľ príliš veľa známeho nie je. Vieme len toľko, že o réžiu sa postará Aleksei Muradov. Tento 56-ročný rodák z Moskvy má na svojom konte niekoľko pomerne úspešných filmov a seriálov a ocenenie Zlatého orla za najlepší TV seriál. „Jedna z teórií, ktoré sa spájajú s explóziou jadrovej elektrárne v Černobyle, tvrdí, že sa medzi zamestnancov infiltroval agent CIA. Podľa niektorých historikov bol tento agent priamo na mieste aj v deň tragédie,“ cituje slová režiséra Komsomolskaja Pravda.

Natáčanie seriálu prebiehalo v Bielorusku a Rusku, mal by sa skladať z dvanástich epizód. The Hollywood Reporter tvrdí, že ruské ministerstvo kultúry podporilo produkciu seriálu sumou 30 miliónov rublov, čo je vyše 400-tisíc eur.