Dnes o 08:22 Boca Juniors získala majstra sveta De Rossiho

Tridsaťšesťročný futbalový majster sveta z roku 2006 sa v Argentíne podrobil lekárskym testom a jeho oficiálna prezentácia je v pláne v pondelok.

Daniele De Rossi (vľavo). — Foto: TASR AP

Buenos Aires 26. júla (TASR) - Argentínsky futbalový veľkoklub Boca Juniors podpísal ročnú zmluvu s bývalým kapitánom AS Rím Danielem De Rossim. Tridsaťšesťročný majster sveta z roku 2006 sa v Argentíne podrobil lekárskym testom a jeho oficiálna prezentácia je v pláne v pondelok.

Boca oznámila angažovanie stredopoliara na sociálnej sieti. De Rossi hral za AS Rím od roku 2001 do mája 2019. Na MS v Nemecku bol jedným z úspešných strelcov finálového jedenástkového rozstrelu s Francúzmi, po ktorom Taliani získali štvrtý titul majstrov sveta. S AS vyhral v rokoch 2007 a 2008 Taliansky pohár. Informovala agentúra AP.