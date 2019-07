TASR

Česko-slovensko-ukrajinský film Pomaľované vtáča vybrali do hlavnej súťaže na prestížnom festivale

Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul v reakcii priznal, že v takýto úspech neveril.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 25. júla (TASR) - Najstarší filmový festival na svete v Benátkach zverejnil vo štvrtok výber filmov do hlavnej súťaže. Vo výbere snímok, ktoré 76. ročník festivalu uvedie od 28. augusta do 7. septembra, je i česko-slovensko-ukrajinský film Václava Marhoula Pomaľované vtáča. TASR o tom informovala slovenská producentka filmu Ľubica Orechovská.

Režisér, scenárista a producent Václav Marhoul v reakcii priznal, že v takýto úspech neveril. "Nádej, že by to mohlo vyjsť, že by sa Pomaľované vtáča dostalo práve do Benátok, mi prišla pochabá. Ale som tak rád, že sa to podarilo, tak to tomu filmu prajem, prajem to všetkým mojím koproducentom, partnerom, sponzorom, hercom a štábu. Som veľmi rád, že som nesklamal ich očakávania v tomto smere, a aj keď nikto z nich zatiaľ film nevidel, tak aj ich dôveru, ktorú do mňa a do samotného filmu po celú dlhú dobu vkladali."

V hlavnej súťaži MFF v Benátkach bude Pomaľované vtáča uvedené vo svetovej premiére spolu s ďalšími 20 filmami z celého sveta. "Český film sa stal súčasťou exkluzívneho výberu po dlhých dvadsiatich piatich rokoch, slovenský film sa v hlavnej súťaži neobjavil dokonca viac ako tridsať rokov," poznamenala Orechovská s tým, že Marhoulov film sa v súťaži o Zlatého leva stretne s filmami svetovo uznávaných režisérov, akými sú Roman Polanski, Steven Soderbergh, Noah Baumbach alebo Hirokazu Kore-eda. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je argentínska režisérka, scenáristka a producentka Lucrecia Martel.

Po svetovej premiére v Benátkach uvedie Pomaľované vtáča aj 44. ročník MFF v Toronte (5. - 15. 9.) v jednej zo svojich dvoch najdôležitejších sekcií Special Presentations. Do českej kinodistribúcie vstúpi 12. septembra a slovenskí diváci ho v kinách uvidia o týždeň neskôr - 19. septembra.