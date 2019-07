Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Analýza ukázala, kto urobil z mafiána Kočnera „úspešného podnikateľa“

Legitimizovali bulvárne média celebritizáciou Mariána Kočnera jeho zločinné spôsoby pred verejnosťou?

BRATISLAVA 25. júla - Legitimizovali bulvárne média celebritizáciou Mariána Kočnera jeho zločinné spôsoby pred verejnosťou? Aj o tom v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom rozprával spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Martin Kasarda. Ten je spoluautorom analýzy skúmajúcej vzťah médií k osobe Kočnera.

Prečítajte si tiež: Adam Valček: Skôr či neskôr Kočnera obvinia z objednania vraždy a to spustí dominový efekt

V analýze sledovali, ako sa k podnikateľovi obvinenému zo závažných zločinov stavali rôzne médiá - tie seriózne vraj boli zdržanlivé a kritické, tie s najväčšou sledovanosťou boli na druhej strane orientované „na také to škandálne, celebritné odhaľovanie ako si žije naša smotánka a ako im je dobre". Analytici sledovali obdobie od roku 2006, keď kandidoval na primátora Bratislavy a začali sa objavovať prvé kauzy, až do roku 2018.

Prečítajte si tiež: Grigorij Mesežnikov: Sme na križovatke. Odstráneniu demokracie už bráni iba jediná vec

Podľa Kasardu žijeme v mediálnom prostredí, nevieme sa mu vyhnúť a to, čo sa deje v médiách, často vnímame ako absolútne samozrejme, existujúce a prítomné. Ak preto médiá začali hovoriť o zločincoch ako o ľuďoch, ktorí chodia do lepšej spoločnosti, ako je napríklad Ples v opere, a sú zviditeľňovaní, tak to pre ľudí môže znamenať, že je to asi takto normálne. „Máme akosi zafixované, že zločinec je ten, čo sedí v base, nie trebárs v lóži v opere," myslí si Kasarda.

Ako vysvetľuje, „zločinecká" a „bohatá" strana sa niekedy môžu začať prekrývať. To sa vraj stalo aj v prípade Kočnera, ktorý na jednej strane vystupoval ako bulvárna celebrita, pričom na druhej strane seriózne média neustále upozorňovali na to, že je daňový podvodník a kontroverzný podnikateľ, ktorý nemá veci v poriadku.

Problémom je podľa Kasardu aj to, že bulvár niekedy v prípade písania o bohatých nepozerá na morálnu stránku, ale skôr na to, kto im je ochotný poskytnúť o sebe informácie. „V prípade Kočnera mám podozrenie, že on sa tak chcel zviditeľňovať, chcel všetkým naokolo ukázať, aký je on ten, čo sa stýka s tými najdôležitejšími,“ povedal pre Dobré noviny Martin Kasarda a dodal, že svoju pozíciu známeho podnikateľa začal Kočner neskôr využívať na manipulovanie verejného prostredia.

Kasarda vysvetľuje, že v prípade Slovenska je to dané aj tým, že heroizujeme zbojníka Juraja Jánošíka a myslíme si, že je správny prístup „kradnúť a stať sa v kolektíve obľúbeným“. Je to vraj ako kód, ktorý je zasiaty v našej kultúre, povestiach a legendách. „Povedomie slovenského národa bolo vždy budované na tom, že my sme tí, ktorých utláčajú a keď sa už dostaneme k niečomu, už sme takí hrdinovia, že sme obišli zákona a pravidlá,“ tvrdí Kasarda.

Ako na nás pôsobí obraz, na čo by si mali novinári dať pozor a aká zmena myslenia musí nastať u mladých novinárov - aj to sa dozviete v priloženom videorozhovore.