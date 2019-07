TASR

Dnes o 15:44 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nové vlaky pre Žilinský kraj už výrobca testuje na skúšobnej trati

Nákup 25 nových elektrických jednotiek za 160 miliónov eur je najväčšou investíciou ZSSK od jej vzniku v roku 2005.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Žilina 25. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v najbližších dvoch rokoch posilní vlakovú dopravu v okolí Žiliny. Pribudne tu 25 nových elektrických jednotiek (ucelených vlakov), ktoré budú nasadené na všetkých elektrifikovaných tratiach, t.j. Žilina – Trenčín, Horní Lideč – Púchov, Žilina – Čadca – Zwardoń a Žilina – Liptovský Mikuláš. Podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča prvé dve jednotky v týchto dňoch skúša ich výrobca, česká Škoda Transportation v skúšobnom centre VUZ Velím a na svojich testovacích koľajach.

Cestujúci sa v prvých jednotkách odvezú v 1. polroku 2020. „Nové vlaky už majú nami určený náter a interiér podľa nášho nového dizajn manuálu. Na skúšobných jazdách sme boli z prvého dojmu veľmi príjemne prekvapení. Dvadsaťpäť nových jednotiek bude znamenať v žilinskej regionálnej doprave revolúciu,“ skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Nákup 25 nových elektrických jednotiek za 160 miliónov eur je najväčšou investíciou ZSSK od jej vzniku v roku 2005. „Priebeh výberu dodávateľa tendra bol vďaka transparentnému prístupu v koordinácii s Európskou komisiou bezproblémový. Dôkazom toho je okrem schválenia výsledkov verejného obstarávania aj to, že v elektronickej aukcii boli dvaja veľkí hráči,“ uviedol Kováč. Víťaznou sa stala ponuka Škoda Transportation, ktorá už v minulosti dodala pre ZSSK 19 kusov elektrických poschodových jednotiek a desať kusov poschodových push-pull súprav.

Nové jednotky nasadia do regionálnej dopravy na elektrifikovaných tratiach s napájacím systémom 25kV/50 Hz a 3kV DC s maximálnou možnou prevádzkovou rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu. Dodané budú v rokoch 2020 až 2022, a to v dvoch verziách. „Trinásť kusov elektrických jednotiek označených ako rad 661, ktoré budú zložené z troch vozňov. Celková dĺžka jednotky 80 metrov s kapacitou 247 sediacich cestujúcich. Ďalej 12 kusov elektrických jednotiek označených ako rad 660, ktoré budú zložené zo štyroch vozňov. Celková dĺžka jednotky bude 106 metrov s kapacitou 343 sediacich cestujúcich,“ priblížil hovorca ZSSK.

Každý vozeň jednotky bude mať klasické usporiadanie dvoch podvozkov. Každá elektrická jednotka bude mať tri hnacie podvozky. „Tieto jednotky budú vychádzať z predchádzajúcich verzií jednotiek tohto výrobcu, ktoré sú v rôznych variantoch prevádzkované dopravcom České dráhy,“ doplnil Kováč.

Nástupné priestory so širokými dvojkrídlovými nástupnými dverami spolu s priechodným moderným interiérom bez vnútorných dverí umožnia rýchly a plynulý pohyb cestujúcich v rámci jednotky. Urýchlia tiež nástup a výstup cestujúcich. Podľa hovorcu bude nástup do vozidla vo väčšine prípadov štandardných nástupíšť s výškou 550 milimetrov úrovňový. Pri starších nástupiskách bude nástup a výstup cestujúcich uľahčený pomocou výsuvných schodíkov.

„Cestujúci určite ocenia moderný, klimatizovaný a komfortný interiér. Cestu im spríjemnia moderné prvky štandardov vybavenia jednotiek, najmä informačný systém, wi-fi, zásuvky na napájanie drobných osobných spotrebičov, moderné WC,“ povedal Kováč. Jednotky budú vybavené bezpečnostným vnútorným a vonkajším kamerovým systémom a systémom počítania cestujúcich. V každej jednotke bude priestor na prepravu imobilných cestujúcich so špeciálne prispôsobeným WC, ako aj priestory na prepravu detských kočíkov a bicyklov, minimálne v počte jeden bicykel na 40 sediacich cestujúcich.