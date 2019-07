TASR

Dnes o 13:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kaufland dáva stopku jednorazovým plastovým pohárom

V rámci svojej plastovej stratégie Kaufland pristúpil k ďalšiemu kroku a po plastových slamkách a riadoch zo svojej ponuky definitívne vyradil aj jednorazové plastové poháre.

Kaufland dáva stopku jednorazovým plastovým pohárom — Foto: Kaufland

Bratislava 25. júla (OTS) - Okrem toho tiež znižuje podiel plastu v pohároch kávy K-to go, a to o 30 %.

Kaufland sa minulý rok zaviazal, že do konca roka 2019 vyradí zo svojej ponuky všetok jednorazový plastový riad, slamky a poháre. Svoj záväzok plní s niekoľkomesačným predstihom a v súčasnosti zo svojej ponuky vyradil jednorazové plastové poháre, ktoré boli nahradené ekologickejšou papierovou verziou, čím sa výrazne zníži záťaž na životné prostredie. Záujem o jeho ochranu potvrdzuje aj tým, že odstránil plastový vrchnák na obaloch káv pod privátnou značkou K-to go a znižuje podiel plastov v týchto obaloch o 30 %.

Na alarmujúcu situáciu s plastom spoločnosť upozornila už prostredníctvom svojej kreatívnej kampane s podtitulmi „Už ani glg“ a „Už ani hlt“. Vyradenie plastových pohárov je teda ďalším logickým krokom. „Chceme aj naďalej pokračovať v napĺňaní nášho záväzku, v rámci ktorého sme pristúpili k vyradeniu jednorazových plastových pohárov z ponuky. Ide o súčasť našej dlhodobej firemnej stratégie zameranej na ochranu životného prostredia. Tento prístup je pre našu spoločnosť veľmi dôležitý a intenzívne sa mu venujeme,“ zdôraznila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Ročne sa vďaka tomuto kroku výrazne odľahčí záťaž na životné prostredie. Len vyradením jednorazových plastových pohárov, ktorých sa v Kauflande minulý rok predalo skoro 6 miliónov kusov, sa ušetrí až takmer 23 ton plastu ročne. Odstránením vrchnáku a zredukovaním podielu plastu v obale kávy K-to go o 30 % ušetrí 1,3 tony plastu ročne. To však nie je všetko. „Cieľom Kauflandu je do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 % a predávať všetky produkty našich privátnych značiek v 100 % recyklovateľných obaloch,“ prezradila ďalšie plány Kauflandu Lucia Langová.

Kauflandu je zodpovedný a ekologický prístup k životnému prostrediu blízky. V minulosti už zakázal používanie mikroplastov pri výrobe vlastnej pleťovej a telovej kozmetiky a najpredávanejšie ľahké plastové tašky vyradil z predaja a uviedol na trh tašky z biobavlny a certifikátmi Blue engel. Len pred pár týždňami zaradil do predaja nové EKO sieťky na ovocie a zeleninu z biobavlny s certifikátom GOTS. „Vyradením jednorazových plastových pohárov sa naše kroky v zodpovednom prístupe a ochrane životného prostredia nekončia. V krátkom čase chystáme aj ďalšie zmeny a novinky, ktorými chceme pokračovať v napĺňaní našej dlhodobej firemnej stratégie,“ uzatvára Lucia Langová.