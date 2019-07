Kristián Plaštiak

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mama vyhodila syna z domu, lebo je gej. Dedko jej na to napísal list, ktorý obletel internet

Homosexualitu si človek nevyberá. Je to niečo, ako to, či preferujete pravú, a či ľavú ruku.

BRATISLAVA 26. júla - Žijeme v dobe, ktorá ľudí vyzýva k tomu, aby boli sami sebou a nebáli sa predsudkov či iných stigiem. Dúhové pochody po celom svete majú ľuďom z LGBTI komunity dodať pocit, že naozaj nie sú sami, tak trochu iní, a že vo svete existuje veľké množstvo ľudí, ako sú oni. Stále však jestvujú aj takí, ktorí homosexualitu neprijímajú, odsudzujú ju, či ju dokonca nazývajú chorobou. Takou je zrejme aj Christine, ktorá vyhodila z domu vlastného syna potom, čo sa jej priznal k svojej homosexuálnej orientácii.

Chad, ako sa mladík volá, však nezostal sám. Ujal sa ho starý otec, otec Christine. A dcére dokázal, že staršia generácia zväčša býva múdrejšia ako tá mladšia. Muž dcérino rozhodnutievyhodiť jeho vnuka z domu odsúdil a rozhodol sa, že jej napíše list, v ktorom jej, ako sa ľudovo zvykne hovoriť, vyprázdni žalúdok. Cieľom listu však bolo prinútiť Christine uvedomiť si, že urobila chybu.

„Drahá Christine,“ začína list starého otca. „Som z teba ako z dcéry sklamaný. Máš pravdu, že ktosi je hanbou našej rodiny, no tvoj syn to nie je. Chadove vykopnutie z domu iba preto, že je gej, bola ohavnosť. Vzdanie sa vlastného dieťaťa je proti prírode, nie sexuálna orientácia. Počul som, že si sa vyjadrila, že si nevychovala syna-geja. Samozrejme, že nevychovala. Narodil sa tak a nevybral si to, rovnako ako to, že je ľavák. Ty si si však vybrala, že budeš zlá, obmdezená a zaostalá. Keď už sme teda pri odopieraní detí, myslím, že sa s tebou rozlúčim. Teraz mám skvelého vnuka a nemám čas na bezcitnú dcéru. Keď nájdeš svoje srdce, ozvi sa nám,“ znelo v liste, ktorý oprávnene koloval po internete na celom svete.