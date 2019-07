TASR

EURÓPSKA LIGA: Tavares túži po góle v Plovdive, DAC čaká Atromitos

Okrem zápasov slovenských zástupcov sa vo štvrtok bude hrať ďalších 39 duelov.

Na snímke vľavo hráč Trnavy Rafael Tavares. — Foto: TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava a DAC Dunajská Streda sa vo štvrtkových prvých zápasoch 2. predkola Európskej ligy UEFA 2019/20 pokúsia vytvoriť si dobré pozície do budúcotýždňových odviet.

Trnava sa predstaví na pôde víťaza Bulharského pohára Lokomotivu Plovdiv, DAC v domácej MOL Aréne privíta štvrtý tím gréckej ligy FC Atromitos Atény. Už v stredu bol v akcii tretí slovenský zástupca v EL Slovan Bratislava, na Tehelnom poli hostil kosovského šampióna KF Feronikeli.

Trnava v 1. predkole vyradila bosniansky Radnik Bijeljina, s ktorým vonku prehrala 0:2, no v odvete na ŠAM zmazala manko a uspela v rozstrele z 11 m. Zverenci portugalského trénera Richarda Chéua následne vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy domácou výhrou nad Sereďou 2:0. V nahustenom programe absolvoval plnú minutáž chorvátsky stredopoliar Marko Tešija, ktorému by neprekážalo, ak by mal Spartak takúto vyťaženosť čo najdlhšie.

„Nie som príliš unavený, cítim sa v pohode. Myslím si, že oba zápasy sme odohrali veľmi dobre. Teraz však potrebujeme pokračovať v týchto výkonoch aj naďalej. Chceme si do odvety doniesť dobrý výsledok. Možno budeme spokojní aj s remízou, ale do každého zápasu vstupujeme s cieľom vyhrať ho. Uvidíme, ale dúfam, že sa nám podarí postúpiť do tretieho predkola," uviedol na klubovom webe.

Na hrote útoku sa do tempa dostáva mladučký brazílsky futbalista Rafael Tavares. „Teraz nás čaká ďalší krok v Európskej lige a verím, že aj tam sa nám bude dariť. Čakám na svoj prvý gól, snáď v najbližšom zápase by sa mi to mohlo podariť. Bolo by super, keby padol už v Bulharsku," povedal 19-ročný útočník.

Zápas v Plovdive má výkop o 19.30 SELČ, v Bulharsku bude o hodinu viac. Ako hlavný rozhodca ho povedie Cyperčan Timotheos Christofi. RTVS odvysiela celý zápas naživo na Dvojke i na webe RTVS.sk. Odvetu "andeli" odohrajú vo štvrtok 1. augusta na ŠAM s výkopom o 20.45 h. Ak Trnava prejde cez 2. predkolo, v treťom sa postaví postupujúcemu z dvojice Racing Štrasburg (Fr.) - Maccabi Haifa (Izr.).

DAC vyradil v 1. predkole Cracoviu Krakov z Poľska, keď po domácej remíze 1:1 dokázal v odvete remizovať 2:2 po predĺžení. Cez víkend v lige vyhral po obrate na pôde Zlatých Moraviec 2:1. Tréner DAC Peter Hyballa z Nemecka označil prvopolčasový výkon jeho mužstva proti ViOn-u za arogantný, po prestávke ale po divokom priebehu mal dôvod na spokojnosť.

V prospech DAC by mohol nahrávať fakt, že grécka liga štartuje až koncom augusta a mužstvo kouča Giannisa Anastasioua tak zatiaľ odohralo len prípravné súboje. V kádri má takmer desiatku legionárov, napr. maďarských reprezentantov Balázsa Megyeriho a Rolanda Ugraia. „Na gréckeho súpera sme sa zamerali až po ligovom súboji s Moravcami. Som si istý, že tréneri už začali monitorovať grécky tím. V priebehu roka sa nám druhýkrát podarilo postúpiť do druhého predkola, ale chceme ísť ešte ďalej," povedal pre klubový web maďarský reprezentant a kapitán mužstva Zsolt Kalmár.

Zápas v MOL Aréne povedú rozhodcovia z Nemecka, ako hlavný Bastian Dankert. Po skončení priameho televízneho prenosu súboja Trnavy v Plovdive ho začne vysielať RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v Grécku vo štvrtok 1. augusta o 19.00 SELČ (v Aténach je o hodinu viac). Ak sa DAC dokáže prebojovať do 3. predkola, súperom v ňom mu bude postupujúci z dua Legia Varšava z Poľska - KuPS Kuopio z Fínska.

Okrem zápasov slovenských zástupcov sa vo štvrtok bude hrať ďalších 39 duelov. V akcii budú už aj české kluby FK Jablonec, Mladá Boleslav, španielsky Espanyol Barcelona, taliansky FC Turín či nemecký Eintracht Frankfurt.