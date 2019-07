TASR

Dnes o 08:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní LIGA MAJSTROV: Škvarka nacentroval na prvý gól Ferencvárosu

Odvety sú na programe o týždeň.

Na archívnej snímke slovenský futbalový reprezentant Michal Škvarka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 24. júla (TASR) - Maďarský šampión Ferencváros Budapešť v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Michalom Škvarkom zvíťazil v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 nad FC Valletta 3:1.

Outsider z Malty odolával do 19. minúty, keď sa po Škvarkovom rohovom kope presadil hlavou Gruzínec Laša Dvali. V 36. minúte zvýšil náskok "Fradi" z jedenástky taliansky útočník Davide Lanzafame a ten istý hráč v 59. minúte z ostrého uhla prekonal hosťujúceho brankára tretíkrát. Prehru Valletty zmiernil v 85. minúte Yuri po zaváhaní domácej defenzívy. Škvarka už v tom čase nebol na ihrisku, domáci kouč ho stiahol v 82. minúte.

Zdolaný z konfrontácie medzi Dundalkom a Karabachom Agdam môže byť v 3. predkole majstrovskej vetvy Európskej ligy UEFA súperom Slovana Bratislava v prípade, že "belasí" preskočia kosovskú prekážku KF Feronikeli. Prvý duel v Írsku vyšiel lepšie hosťom, ktorí si do odvety v Baku vezú cenný nerozhodný výsledok 1:1 so streleným gólom na ihrisku súpera. Celtic Glasgow potvrdil úlohu obrovského favorita a doma deklasoval estónskeho šampióna Nomme Kalju 5:0, čím si de facto zabezpečil postup do ďalšej fázy.

Odvety sú na programe o týždeň.