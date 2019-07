Dominika Pacigová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Odmalička miloval dinosaury, teraz študent objavil 65 miliónov rokov starú lebku Triceratopsa

Vysokoškolský študent objavil 65 miliónov rokov starú lebku Triceratopsa.

CALIFORNIA 25. júla - Triceratops je najznámejším zástupcom skupiny Ceratopsia. Ide o vyspelého rohatého dinosaura z podčeľade Ceratopsinae, ktorý žil v období vrchnej kriedy. Známy je z pozostatkov vyše päťdesiatich lebiek a rôznych neúplných pozostatkov.

Mali obrovskú radosť

Podľa informácií Kalifornskej univerzity, vysokoškolskému študentovi Harrisonovi Duranovi sa podarilo objaviť časť 65 miliónov rokov starej lebky Triceratopsa. „Nedokázal som úplne vyjadriť radosť a vzrušenie, keď sme objavili lebku,“ povedal s tým, že už od detstva bol posadnutý dinosaurami.

Spolu s profesorom Michaelom Kjellandom sa vydali na dvojtýždňové dobrodružstvo. Začali kopať 1. júna, radosť mali už po štyroch dňoch. „Je úžasné, že sme našli fosílne drevo a listy stromov priamo okolo lebky, dokonca aj pod ňou,“ vysvetlil Duran.

Alice chcú predstaviť verejnosti

Lebku Triceratopsa pomenovali Alice. Prešiel týždeň, kým sa im ju podarilo vykopať. „Mojím cieľom je použiť tento nález vo vzdelávaní,“ uviedol Kjelland.

Prečítajte si tiež: Fascinujúci nález: V Škótsku objavili najväčšieho dinosaura, aký kedy kráčal po našej planéte

Duran by taktiež chcel predstaviť Alice širšej verejnosti. „Bol by som rád, ak by som mohol priniesť Alice do areálu školy. Chcel by som sa s týmto nálezom podeliť aj s ostatnými,“ uzavrel Duran.