Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci, pozor na počasie. SHMÚ varuje pred horúčavami, nezabúdajte na pitný režim

Teploty môžu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia.

Bratislava 24. júla (TASR) - V niektorých okresoch západného Slovenska môže vo štvrtok maximálna teplota vzduchu vystúpiť na 34 stupňov Celzia. Na svojej stránke na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstrahu platí pre okresy Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja od 14.00 do 18.00 h. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," pripomenuli meteorológovia, ktorí vysoké teploty očakávajú aj v piatok. V niektorých okresoch môže teplota vystúpiť na 35 stupňov Celzia.

Horúce počasie má podľa meteorológov pokračovať aj v piatok (26. 7.). Výstraha druhého stupňa sa týka troch krajov - Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského. V Banskobystrickom a Trenčianskom bude naďalej platiť výstraha prvého stupňa.

Pozor na dostatočný pitný režim

Kolapsom z tepla pomáha predchádzať dostatočný pitný režim, upozorňuje hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová. Ako priblížila, vysokými teplotami sú najohrozenejšie deti, seniori a chronickí pacienti. Ak sa už nemožno vyhnúť pobytu vonku, netreba zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Tekutiny treba dopĺňať priebežne počas celého dňa a nečakať na pocit smädu.

Ideálne je piť čistú vodu, minerálne vody, zriedené ovocné a zeleninové šťavy. Kávu s mierou, alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy. „Ak sa aj napriek prevencii vyskytnú zdravotné ťažkosti v dôsledku prehriatia, pacienta ochladzujeme a podávame mu tekutiny po malých dúškoch. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujeme tiesňovú linku 155, kde operátor poradí, ako ďalej postupovať," uviedla Krčová.

Čo najmenej cukru

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu konzumácie dostatočného množstva vhodných občerstvujúcich nápojov, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Pitný režim by mal doplniť najmenej 70 percent vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením sa a dýchaním. Pitnú vodu na pracovisku musí podľa ÚVZ zabezpečiť na vlastné náklady zamestnávateľ.

„Nápoje majú obsahovať čo najmenej cukru (do šiestich percent), pretože sladké nápoje zvyšujú pocit smädu. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme. Teplotu nápojov odporúčame v rozmedzí 12 až 15 stupňov Celzia," špecifikoval ÚVZ s tým, že vhodné sú stolové minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy.

V Bratislave budú pristavené cisterny s pitnou vodou

Na dvoch bratislavských námestiach budú vo štvrtok a v piatok (26. 7.) pristavené cisterny s pitnou vodou. Informuje o tom Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), ktorá k tomuto opatreniu pristúpila v spolupráci s hlavným mestom.

Na námestí SNP bude cisterna s objemom 1000 litrov pristavená vo štvrtok a v piatok od 11.00 do 17.00 h, na Hlavnom námestí od 10.00 do 16.00 h. Ak budú horúčavy pretrvávať, BVS cisternu opäť pristaví až do štvrtka 1. augusta.