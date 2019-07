TASR

Dnes o 07:46 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Tour de France: Trentin vyhral 17. etapu, Sagan išiel s pelotónom

Jazdec stajne Mitchelton-Scott sa presadil po sólovom úniku v závere 200 km dlhej trasy z Pont du Gard do Gapu a cieľ preťal v čase 4:21:36 hodiny.

Peter Sagan, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Gap 24. júla (TASR) – Taliansky cyklista Matteo Trentin triumfoval v stredajšej 17. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Mitchelton-Scott sa presadil po sólovom úniku v závere 200 km dlhej trasy z Pont du Gard do Gapu a cieľ preťal v čase 4:21:36 hodiny.

Na druhej priečke finišoval Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a tretí skončil Belgičan Greg Van Avermaet (CCC). Pelotón prišiel do cieľa s mankom 20:10 min, slovenský pretekár Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe finišoval v grupette na 131. mieste ešte o šesť minút neskôr.

Pre dvadsaťdeväťročného Taliana to bolo už tretie etapové víťazstvo na Tour. Predtým sa tešil v rokoch 2013 a 2014. Zároveň to bolo štvrté víťazstvo pre tím Mitchelton-Scott na prebiehajúcej Tour.

„Dnes to bolo všetko alebo nič. Mal som obavy z Asgreena a boli oprávnené, pretože skončil druhý po samostatnej jazde. Jeho taktika bola čakať a čakať, rozhodol som sa vyraziť na kopci, pretože aj on je dobrý v stúpaniach a rýchly v špurte. Počas celej Tour som vpredu, no doteraz som nedosiahol dobrý výsledok. Toto víťazstvo mi to však vynahradilo. Trpel som ako pes, ale stálo to za to," citoval víťaza portál cyclingnews.com.

Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. V žltom drese jazdí stále domáci miláčik Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) s náskokom 1:35 minúty pred obhajcom trofeje Britom Geraintom Thomasom (Ineos). Tretí je holandský pretekár Steven Kruijswijk z Jumbo Visma, ktorý stráca 1:47 min. Rovnaká zostala situácia aj v boji o zelený dres. Sagan má na konte 309 bodov, o 85 viac ako druhý Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), na treťom mieste figuruje ďalší Talian Sonny Colbrelli z Bahrain-Merida (203).

„Bol som v balíku, takže som dnes nemal šancu na výhru. V úvode som kontroloval Colbrelliho, Vivianiho a Matthewsa, mojich rivalov v boji o zelený dres a preto som sa nedostal do úniku. Bolo dosť teplo a nebolo to príliš komfortné, až kým nezapršalo. Nakoniec z toho bol pre mňa taký oddychový deň. V Alpách to bude ťažké každý deň a pre všetkých," citovala Sagana oficiálna stránka Tour.

V stredu bola na programe zvlnená 200 km dlhá etapa s dvomi vrchárskymi prémiami. Tá druhá na Col de la Sentinelle (3. kat, 5,2 km, 5,5%) prišla necelých deväť km pred koncom a za ňou bol už len zjazd do cieľa. Pretekárom komplikovala situáciu opäť vysoká teplota, ktorá sa vyšplhala nad 37 stupňov. Etapa bola ideálna pre únik a podľa toho sa aj odohrávala.

Už na prvých metroch po štarte vyrazil Thomas de Gendt a postupne sa k nemu pridávali ďalší a ďalší pretekári. Asi po desiatich kilometroch sa sformovala silná 33-členná skupina, ktorá si vypracovala pol minútový náskok. Okrem De Gendta v nej boli napríklad Greg van Avermaet (CCC), Bauke Mollema a Jasper Stuyven (obaja Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Rui Costa (SAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) či Daniel Oss a Lukas Pöstlberger z Bory.

Pelotón sa ju snažil stíhať, najmä jazdci tímov Total a Arkea, ktorí sa do úniku nedostali, ale náskok stále narastal a keďže v unikajúcej skupine nebol nik, kto by mohol ohroziť popredné priečky celkového poradia, hon sa o chvíľu skončil. Balík zvoľnil tempo, únik mal po 50 km k dobru už vyše štyri minúty a bolo jasné, že z neho vzíde aj víťaz etapy. Okrem toho si jazdci na čele podelili všetky body aj na dvoch vrchárskych a jednej rýchlostnej prémii. Saganovi ale ani jeho konkurentom sa už žiadne neušli. Náskok skupiny narástol po sto km nad desať minút a krátko na to prišlo aj osvieženie v podobe výdatného dažďa.

Situácia sa dlho nemenila, prvé útoky v čelnej skupine prišli až 35 km pred cieľom, keď sa pokúsil odtrhnúť Nils Politt (Kaťuša), ale bezúspešne. Po ňom sa to podarilo skupinke desiatich jazdcov, na úpätí Col de la Sentinelle sa zredukovali na šiestich a krátko na to zaútočil Trentin. Taliansky klasikár vystihol správny moment, čoskoro mal náskok 20 s na prenasledovateľa Pierrea-Luca Périchona (Cofidis) a 40 s na skupinu, v ktorej boli i van Avermaet, Mollema, Oss, Simon Clarke (EF Education First) a Kasper Asgreen (Quick Step).

Posledný menovaný vyrazil za lídrom sám, rýchlo obehol Périchona a v technickom zjazde z vrcholu prémie sa vydal stíhať Trentina. Ten však mal pol minútový náskok a nič z neho neubúdalo. Asgreen ho nestiahol ani v krátkych stúpavých pasážach a tak si Trentin prišiel do cieľa pre etapové vavríny už tretíkrát v kariére na Tour.

Vo štvrtok je na programe prvá z troch nesmierne náročných horských etáp v Alpách. Na pretekárov čaká 208 kilometrov so štyrmi vrchárskymi prémiami, z toho sú posledné dve najvyššej kategórie na vrcholoch Col d'Izoard a Col du Galibier.