Ed Sheeran zbiera úspechy s novým albumom No. 6 Collaborations Project

Album koncepčne nadväzuje na staršie EP a ponúka skladby, kde hosťujú samé svetové hudobné špičky.

Britský spevák Ed Sheeran, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) - Spevák Ed Sheeran vydal 12. júla nový, v poradí štvrtý štúdiový album, ktorý dostal názov No. 6 Collaborations Project. Ponúka na ňom 15 piesní, prvým singlom z novinkovej platne bola skladba I Don't Care, vydaná 10. mája. Album koncepčne nadväzuje na staršie EP a ponúka skladby, kde hosťujú samé svetové hudobné špičky. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.

Neprešli ani dva týždne a už s ním zbiera rebríčkové úspechy. V Anglicku sa vyhupol hneď na dva vrcholy, albumový aj singlový. Jeho novinka je zatiaľ najrýchlejšie sa predávajúcim albumom v tomto roku na ostrovoch a jeho skladba Beautiful People sa dostala na vrchol singlového rebríčka. Okrem toho dve ďalšie skladby Take Me Back To London so Stormzym a Cross Me z nového projektu sa prebojovali do TOP 5.

Aby toho nebolo málo, Sheeran sa stal v mesačnej štatistike najpočúvanejším interpretom na Spotify. Už 69 miliónov poslucháčov si streamovalo jeho skladby, čo je takmer tretina z 217 miliónov užívateľov. Ako jednotka sa usadil aj v Amerike a samozrejme v mnohých ďalších krajinách vrátane Slovenska.

Žánrovo pestrú nahrávku dobre definujú skladby, zverejnené pred samotným vydaním albumu. Je to eklektický mix moderného popu, elektroniky, hip hopu, rocku a aj intímneho folku. Album zodpovedá "všežravosti" dnešnej zrýchlenej doby.

Novinka je predovšetkým prehliadkou hviezdnych spolupracovníkov ako Bruno Mars, Eminem, Skrillex, Travis Scott, Stormzy, Camila Cabello, 50 Cent, Meek Mill, Cardi B, Justin Bieber, Khalid či Chance the Rapper. Sú to držitelia cien Grammy, legendy, kritikou uznávané mená. ale aj miláčikovia užívateľov streamingových služieb. Spojením je hlavný tvorca Ed Sheeran, ktorý patrí k ich obdivovateľom a nadšene sleduje ich tvorbu.