TASR

Dnes o 15:06 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní TL: Majster začal prípravu na ľade zostra, chýbali legionári

Do prípravy sa zatiaľ nezapojil skúsený 37-ročný útočník Tomáš Surový.

Na snímke asistent trénera HC '05 iClinic Banská Bystrica Ivan Droppa počas úvodného tréningu na ľade pred začiatkom novej sezóny slovenskej hokejovej Tipsport Extraligy v Banskej Bystrici 24. júla 2019. — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 24. júla (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice absolvovali v stredu prvý oficiálny tréning na ľade pred novou tipsportligovou sezónou. Do prípravy sa zapojilo 22 hráčov, pričom medzi trojicou brankárov figuroval reprezentant Denis Godla, ktorý si hľadá angažmán. V tréningoch nateraz iba nahradí Kanaďana Tylera Beskorowanyho. Zámorskí hokejisti sa totiž pridajú k mužstvu až budúci týždeň.

„Mali sme na prvom oficiálnom tréningu štyri kompletné útočné trojice, šiestich obrancov, troch brankárov, čiže je tu skoro kompletné mužstvo. Čakáme ešte na príchod hráčov zo zahraničia, ktorí prídu najneskôr do stredy budúceho týždňa, vtedy už budeme kompletní," uviedol asistent trénera HC '05 iClinic Banská Bystrica Ivan Droppa.

Do prípravy sa zatiaľ nezapojil skúsený 37-ročný útočník Tomáš Surový. „Hráč formátu Tomáša Surového je vítaný, je to veľmi dobrý hráč i kapitán, ale toto je mimo nás trénerov. Musí prísť z jeho strany ako i zo strany vedenia k nejakému konsenzu," objasnil pôsobenie Surového v kádri úradujúceho slovenského majstra Droppa.

Prvý oficiálny tréning "baranov" sa konal vo vedľajšej hale B, keďže ľad na hlavnej hracej ploche štadióna pod Urpínom ešte nie je pripravený. Hokejisti sa zdržali na ľade nezvyčajne dlho, plné dve hodiny, čo nebývalo zvykom. „Mali sme toho dosť, ale uvedomujeme si, že teraz je to na úvod vždy ťažké na ľade. Postupom času to už bude jednoduchšie, ľahšie nám pôjdu nohy a budeme i lepšie dýchať," vyslovil sa obranca Vladimír Mihálik, ktorý okúsil NHL i KHL.

Za pravdu mu dal i 36-ročný banskobystrický kapitán Ivan Ďatelinka. „Bolo to náročnejšie po dlhšom voľne, absolvovali sme veľmi svižný tréning. Verím, že sa pomaly do toho dostaneme a bude to lepšie. Mne však neprekážal dlhší strávený čas na ľade. Čím viac času tam strávime, tým to bude lepšie pre nás," povedal pre TASR.

Káder Banskej Bystrice je pred začiatkom aktuálnej sezóny široký. Figuruje v ňom spolu s vybranými juniormi okrem trojice brankárov až dvanásť obrancov a šestnásť útočníkov. „Je vidno na mladých chlapcoch, že chcú trénovať, chcú robiť na sebe a to je iba dobré. Verím, že keď prídu už všetci, tak budeme ťahať za jeden povraz a vzíde z toho nejaký úspech. Uvidíme ešte, aké ciele nám stanoví vedenie klubu," tvrdí Ďatelinka.

Slovenský trojnásobný majster má v auguste naplánovaných šesť prípravných zápasov po ktorých nasledujú štyri duely v Lige majstrov. Prvýkrát ich absolvuje v drese Banskej Bystrice i staronová posila, útočník Tomáš Hrnka, ktorý hral v majstrovskom tíme predvlani, no prišiel do mužstva zo Slovana Bratislava až počas rozbehnutej sezóny.

„Teraz som absolvoval s tímom aj prípravu na suchu. Teším sa hlavne na zápasy, dlho som už nehral zápas, asi od januára, tak sa neviem dočkať zápasového diania. Motiváciou je pre mňa i Liga majstrov. Zahrám si ju po dlhej dobe. Odohral som už v tejto súťaži zápasy s Košicami, takže znovu si to vyskúšam a tiež sa na to teším," prezradil 27-ročný Hrnka.

O cieľoch pred nastávajúcou sezónou 2019/2020 sa zatiaľ otvorene v šatni "baranov" nehovorí. „Chceme produkovať hokej, akým sa Banská Bystrica prezentovala aj v minulých rokoch. Verím, že sa bude páčiť nielen divákom, ale že budú aj výsledky, lebo jedna vec je, aby sa hra páčila a druhou sú výsledky, tie tiež musia byť. Ja nemám obavy. Spravíme všetko pre to, aby sme boli aj v tejto sezóne úspešní," dodal Droppa, ktorý bude pri trénerskom kormidle už druhú sezónu asistovať kanadskému koučovi Danovi Cemanovi.

Káder HC '05: Beskorowany, Gajan, Belányi – Ďatelinka, Mihálik, Biro, K. Sloboda, Southorn, Nemčík, Räsänen, Žiak, Kobolka, S. Hudec, Dlapka, F. Petrinec – Jääskeläinen, Hrnka, Bartánus, Hickmott, McMurtry, Kabáč, Gabor, Tamáši, Šoltés, Róth, Sojka, O. Giertl, L. Lunter, M. Matoušek, Majerík, Sarvaš