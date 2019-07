TASR

V Humennom vznikol nový hokejový klub, jeho liga je zatiaľ otázna

HC 19 Humenné nie je nástupnícky klub, má však ambíciu udržať hokej v meste a fungovať v skromnejších a transparentnejších pomeroch.

Ilustrasčná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Humenné 24. júla (TASR) - Po existenčných problémoch hokejového klubu MHK Humenné, ktorý v sezóne 2018/19 účinkoval v druhej najvyššej súťaži, vznikol v meste nový klub. HC 19 Humenné nie je nástupnícky klub, má však ambíciu udržať hokej v meste a fungovať v skromnejších a transparentnejších pomeroch. Informoval o tom portál novinyzemplina.sk s odvolaním sa na Podvihorlatské noviny.

V druhej najvyššej súťaži už nebudú pôsobiť MHK Humenné a ani B-mužstvo Nových Zámkov. Na dve voľné licencie sú traja záujemcovia - Žiar nad Hronom, Púchov a novovzniknutý HC 19 Humenné. O ich prípadnej účasti v 1. lige by sa malo rozhodnúť na augustovom zasadnutí Združenia oddielov a klubov SZĽH.

Humenský MHK sa počas sezóny 2018/2019 dostal do existenčných problémov. Klub sa síce z najhoršieho dostal, dokončil sezónu a A-mužstvo dokonca postúpilo do play off, no naďalej existujú podlžnosti, ktoré ho brzdia v napredovaní. „MHK Humenné síce existuje, ale nik s ním nechce mať nič spoločné. Akonáhle by sme sa tvárili, že sme nástupnícky klub, tak by sa objavili veritelia. Preto sme zvolili cestu úplne čistého klubu s názvom HC 19 Humenné, podľa roku jeho vzniku," uviedol predseda klubu Peter Ždiňák.

Keďže nový klub bude fungovať ako občianske združenie, nebude mať nič v nájme a schválené financie pôjdu výlučne na činnosť klubu. Jeho zástupcovia podali prihlášky do prvej aj druhej ligy. „Právny nárok na 1. ligu nemáme, sme nový klub, nie nástupnícky po MHK Humenné. Podľa stanov SZĽH začína novovzniknutý klub svoju činnosť od 2. hokejovej ligy. Do prvoligovej prihlášky sme uviedli, že uhradíme dlh MHK Humenné na štartovnom vo výške 6000 eur v prípade poskytnutia prvoligovej licencie," prezradil Ždiňák.

Budovanie kádra pre sezónu 2018/2019 bude na programe dňa až po tom, čo bude jasné, v ktorej súťaži bude HC 19 Humenné štartovať. Podľa Ždiňáka má klub prisľúbených 80-tisíc eur a ďalšie financie by mali pribudnúť od sponzorov. „Síce skromne a bez veľkých rečí, ale korektne a bez dlhov," poznamenal Ždiňák.