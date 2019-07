TASR

Dnes o 13:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Stropkove pribudlo vonkajšie fitnes ihrisko

Projekt výstavby fitnes ihriska s deviatimi prvkami realizovali v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) o poskytnutí dotácie na rok 2019.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Stropkov 24. júla (TASR) – V Stropkove v uplynulých dňoch sprístupnili nové vonkajšie fitnes ihrisko. Ako pre TASR uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza, radnica si stanovila, že každý rok vybuduje aspoň jedno detské ihrisko. Tentoraz to však pozmenili a vybudovali aj fitnes ihrisko.

„Je súčasťou športovej oddychovej zóny na Hrnčiarskej ulici, na mieste, kde sme v predchádzajúcom období vybudovali workoutové ihrisko a detské ihrisko. Je tam priestor aj na futbal a streetbal, takže nájde si tam priestor každá generácia od tých najmenších až po najstarších. Rovnako od profesionálov, ktorí môžu využiť workoutové ihrisko, až po rekreačných športovcov na fitnes ihrisku," povedal Brendza.

„Stálo nás to 5000 eur, takmer 4000 eur išlo z dotácie PSK a 1000 eur bolo spolufinancovanie mesta. Je to na mestských pozemkoch. Workoutové ihrisko je zamerané skôr na statické zariadenia. Fitnes zariadenia sú dynamické. Je to určené pre rekreačných a bežných športovcov. Inšpirovali sme sa v iných mestách v zahraničí a zrealizovali to u nás," doplnil Brendza.

Od sprístupnenia ihriska sa však podľa jeho slov stretávajú s vandalizmom. „Nájdu sa ľudia, ktorí nepochopili skutočný význam fitnes ihriska. Boríme sa s tým, ale myslíme si, že je nás stále viac tých, ktorí to využívajú na účely, na ktoré je to určené," dodal.