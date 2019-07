TASR

Došla mu trpezlivosť: Sagan vyzýva na ochranu cyklistov v horúčavách

Horúčavy v utorok zdeptali pelotón TdF na rovine v okolí Nimes.

Na archívnej snímke Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Nimes 24. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa po utorňajšej 16. etape Tour de France pustil do kritiky Asociácie profesionálnych cyklistov (CPA). Vyzval ju, aby podnikla kroky k ochrane jazdcov pri vysokých teplotách, ktoré v utorok zdeptali pelotón na rovine v okolí Nimes.

Profitímy spotrebovali hektolitre vody, jazdci sa chladili aj studenými vestami či ľadom z obslužných vozidiel. Pri vysokej rýchlosti ich trochu dokázal ochrániť pred horúčavou aspoň vietor, ten im však v horských etapách pri nižšej rýchlosti už nepomôže.

„V utorok to ešte išlo vydržať, ale ak v takomto počasí pôjdeme v horách, bude to naozaj zlé. Myslím si, že CPA by mala niečo urobiť. Neviem, prečo ich platíme, keď nás tu nechráni," citoval trojnásobného majstra sveta portál cyclingnews.com.

„Mňa spolujazdci držali bokom od problémov. V priebehu som mal pri sebe stále plnú fľašu s vodou a potom ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu...," dodal jazdec tímu BORA-hansgrohe, ktorý v utorok skončil po záverečnom špurte štvrtý a ďalej suverénne vedie súťaž o zelený dres.