Dnes o 13:24 Prvá etapa spoplatneného parkovania v Piešťanoch má platiť od augusta

Ako takmer v každom meste, kde sa zavádza nová parkovacia politika, aj v známom kúpeľnom meste má toto opatrenie svojich prívržencov i odporcov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Piešťany 24. júla (TASR) – Nové pravidlá parkovania začnú platiť v piešťanskej centrálnej zóne od augusta. Ide o prvú časť opatrení parkovacej politiky, ktorú chce postupne presadiť radnica na odbremenenie dopravy a zrýchlenie obrátkovosti pri využití parkovacích miest aj v širšom kontexte. Ako takmer v každom meste, kde sa zavádza nová parkovacia politika, aj v známom kúpeľnom meste má toto opatrenie svojich prívržencov i odporcov.

Podľa slov primátora Petra Jančoviča všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní prijali poslanci na svojej poslednej predprázdninovej schôdzi. "Opatrenia začnú platiť v dvoch fázach, od 1. augusta a od 1. novembra tohto roku," konštatoval v stredu Jančovič. Mesto k opatreniam pristúpilo, ako uviedol, pre dlhodobú neudržateľnú situáciu v parkovaní, keď je v centre mesta niekoľko kritických bodov. Jedným z nich je parkovanie pred miestnou nemocnicou, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti Kolonádového mosta, a parkovanie pri nej je značne obmedzené. Radnica pripravila niekoľko opatrení, aby doprava v centrálnej zóne bola plynulejšia a možnosť zaparkovať vozidlo dostupnejšia. Zároveň rozšírila pešiu zónu a inštaluje 23 nových parkovacích automatov. Podľa slov viceprimátora Michala Bezáka pôjde o solárne zariadenia, v ktorých bude možné platiť hotovosťou, cez SMS, platobnou kartou a QR kódom.

"Všetky vyznačené parkovacie miesta v centre budú spoplatnené. Majitelia predplatených parkovacích kariet budú môcť parkovať kdekoľvek v zóne," informoval o tom primátor. Za 62.000 eur rozšíri radnica parkovanie na Nálepkovej ulici. "Pociťujeme, že Piešťanom by pomohol parkovací dom. Ale v súčasnosti nemáme žiadneho investora, ktorý by sa o to zaujímal, a mesto samotné zatiaľ prostriedky na takéto opatrenie nemá," povedal Jančovič. Primátor doplnil, že parkovacia politika sa bude "vyvíjať v priestore a čase" a radnica bude zbierať podnety od obyvateľov.

V prípade parkovania pre Nemocnicu Alexandra Wintera primátor konštatoval, že mesto vytvorí spolu 17 bezplatných parkovacích miest, z toho osem nových, pre pacientov urgentného príjmu, sanitky a podobne. Riešenie parkovania zamestnancov nemocnice ponechá na jej vedení. "Nedokážeme zatiaľ s riaditeľom nemocnice nájsť spoločné východisko. Aj preto, lebo nám neposkytol žiadané údaje, na základe ktorých sme mohli pripraviť riešenia. Ponúkame odstavné parkovisko pri poliklinike a tomu prispôsobené spoje MHD tak, aby sa vždy dokázali zamestnanci dostať na pracovné zmeny," uviedol primátor Piešťan.