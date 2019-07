TASR

Dnes o 12:44 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kuřeja sa stal ambasádorom Handi Open, štartujú i Matušík a Hutka

Preteky sú konkrétne zamerané na vrhačské disciplíny - hod diskom, oštepom, kužeľkou a vrh guľou.

Na archívnej snímke Marián Kuřeja. — Foto: TASR/Andrej Galica

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - V sobotu 27. júla o 10.00 hod. odštartuje na štadióne SNP Štiavničky v Banskej Bystrici už tretí ročník atletických pretekov zdravotne znevýhodnených športovcov HANDI OPEN 2019. Preteky sú konkrétne zamerané na vrhačské disciplíny - hod diskom, oštepom, kužeľkou a vrh guľou. Ambasádorom projektu je bronzový paralympionik z Ria Marian Kuřeja, ktorý sa venuje práve hodu kuželkou v kategórii F51.

Štartovať tu budú viacerí úspešní paralympionici či účastníci MS zo Slovenska a Česka. Okrem Kuřeju (3. miesto v hode kuželkou PH Rio 2016, ME 2018 v Berlíne 2. miesto, Zlatá tretra 2018) aj majster sveta 2015 z katarskej Dauhy vo vrhu guľou Adrián Matušík (zároveň viacnásobný medailista z ME), Július Hutka (3. miesto PH Atény 2004 vo vrhu guľou, ME 2018 v Berlíne 2. miesto v hode oštepom), Čech Jaroslav Petrouš (Zlatá Tretra v hode diskom 2019, majster ČR 2018 v hode diskom), ale aj mnohí ďalší úspešní atléti spolu s reprezentačným trénerom slovenskej paraatletiky Vladimírom Bezdíčkom.

„Snažíme sa čo najviac zviditeľniť a podporiť atletiku zdravotne znevýhodnených a nájsť nové talenty. Preto sa príďte pozrieť, ako vyzerá paraatletika a čo všetko musia športovci zvládnuť, aby dosahovali najlepšie výkony," pozval na podujatie Marián Kuřeja.

Projekt organizuje ŠK SPORTLIFE BB s hlavnou podporou Mesta Banská Bystrica, Duklou Banská Bystrica a Slovenského paralympijského výboru (SPV). „Musím v prvom rade poďakovať organizátorom HANDI OPEN 2019, nakoľko práve takýmito akciami sa snažíme šíriť myšlienky paralympijského športu a prilákať nových mladých adeptov cez príbehy úspešných paralympionikov, ktorých uvidia priamo v akcii. Všetkých preto srdečne pozývame, aby ste sa stali súčasťou tohto výnimočného dňa," povedal predseda SPV Ján Riapoš.

Banská Bystrica bola v roku 2017 Európskym mestom športu a v roku 2021 bude organizovať mládežnícke hry EYOF. "Budeme sa snažiť o to, aby sa tu v roku 2021 konali aj európske hry mládeže v paralympijských športoch EPYG, keďže sme sa prihlásili do výzvy Európskeho paralympijského výboru o pridelenie organizácie týchto hier," uviedol v tlačovej správe predseda SPV.