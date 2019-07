Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Milióny domov sú v Japonsku opustené. Organizácia ich vyhľadáva a rozdáva slobodným mamičkám

Little Ones za svoju dobročinnosť získala cenu od prestížneho magazínu o bývaní.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

TOKIO 28. júla - V Japonsku existuje organizácia, ktorá slobodným matkám hľadá a poskytuje ubytovanie. Keďže ženy bez partnera s deťmi sú v Zemi vychádzajúceho slnka považované za čosi opovrhnutiahodné, ich životy sú často skúšané rôznymi hraničnými situáciami. O príbehu Vietnamky Binh, ktorej organizácia pomohla, informuje portál organizácie World Habitat.

Chcú pomôcť tisícom ľuďom ako ona

Mladá Binh prišla do Japonska aj so svojimi snami. Našla si prácu vo veľkej spoločnosti, neskôr aj priateľa, s ktorým otehotnela. Keď prišlo k pôrodu, bola už, nanešťastie, sama. Japonsko má voči slobodným matkám isté výhrady, navyše Binh nemala dostatok času, aby sa mohla starať o dcéru. Zaniesla ju teda svojej rodine vo Vietname a do Japonska sa vrátila sama. I tak mala problémy s nájdením si bývania, pretože riadenie domácnosti z jedného platu je v Japonsku, ale aj všade inde na svete, obtiažne. Vďaka dobročinnej organizácii Little Ones sa jej život zmenil niekoľkonásobne k lepšiemu. Dnes má jej dcéra štyri roky a obe žijú v prenajatom dome v Tokiu.

Japonská kultúra je jedinečná, to platí aj o miestnych svadbách Foto: Flickr

Ľudí ako Binh je v Japonsku naozaj veľa. Páry sa pri prenajímaní zaväzujú ako nájomník a ručiteľ, ktorého povinnosťou je zaplatiť nájom, pokiaľ to nájomník nedokáže. Osamelé matky sú jednoducho v zlej situácii. To si uvedomujú aj v Little Ones, preto sa rozhodli pomáhať.

Little Ones Organizácia, ktorá bojuje s chudobou a opovrhovaním slobodnými matkami japonskou verejnosťou. Založená bola v roku 2008 a je jedinou svojho druhu. Slobodným matkám (ale aj otcom) sprostredkúva bývanie, ku ktorému by sa tak ľahko nedostali. Ich pracovníci vyhľadávajú neobývané bydliská (v Japonsku je takých až 9 miliónov) a kontaktujú ich majiteľov. Na základe dohody sa stanoví mesačný nájom, ktorý je vďaka Little Ones nižší, ako by bol obvykle. Ľudia tak môžu bývať v prenajatých domoch a bytoch, a nemusia sa strachovať, že ich vlastníci nehnuteľností „vysťahujú“.

Rozvodovosť v Japonsku stúpa Foto: Pexels

Organizácia za svoje úsilie získala niekoľko cien. Jednou z „najčerstvejších“ je cena World Habitat Awards. Takýmto spôsobom zlepšili životy (zatiaľ) dvom stovkám slobodných rodičov, čo je naozaj zanedbateľná čiastka z celkového obyvateľstva. Dúfajú, že sa im podarí rovnako pomôcť aj ďalším, práve preto začali vyhľadávať obydlia aj mimo japonského hlavného mesta. Domy a byty využívajú slobodní Japonci a Japonky s deťmi už aj v Čibe (v blízkosti Tokia) či vzdialenejšej Osake.