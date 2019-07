TASR

Dnes o 11:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jozef Vajda: Film Kto je ďalší? sa ma hlboko dotkol, treba ho vidieť

Premiéra filmovej novinky je naplánovaná na 22. augusta.

Na archívnej snímke herec Jozef Vajda. — Foto: TASR/Jakub Korian

Bratislava 24. júla (TASR) - Jedným z prvých divákov nového slovenského filmu Kto je ďalší?, ktorý hovorí aj o tom, ako získať kompromitujúci materiál od neplnoletých osôb, bol herec Jozef Vajda. Filmová novinka o nebezpečných situáciách na internete i falošnom profile na sociálnej sieti lákajúcom od dievčat nahé fotografie sa ho hlboko dotkla.

„Internet prináša veľké možnosti, mnohých nadchýna. Ale to úžasné dobro, ako to už chodí, ľudia vedia zmeniť v prospech svojich nekalých myšlienok na niečo, čo môže veľmi ublížiť. My dospelí sa vieme brániť, ale tá bezmocnosť detí je šialená. Je to hrozné, pozrel som si film, treba ho vidieť," komentoval Vajda novú snímku, ktorú podľa skutočných príbehov nakrútil režisér Miro Drobný (Rytmus: Sídliskový sen, Ovce.sk).

Zneužitie dôvery a následné sexuálne vydieranie sa deje podľa presného postupu. Útočník skrytý za falošný profil si najprv vytypuje obeť. Sú to dievčatá alebo chlapci, ktorí nemusia byť na internete aktívni. Majú pár fotografií na svojom profile.

Oslovenie takýchto budúcich obetí je pre ne povzbudením, vyjadrením pozornosti. Nasleduje postupné budovanie dôvery, získanie osobných údajov o rodine a snaha izolovať obeť od okolia. Ďalej sa pod rôznymi falošnými dôvodmi od nej vyláka nahá fotografia.

Digitálny svet je pre všetkých veľkým rizikom. Film ukáže, ako agresor pracuje s mladým dievčaťom. Sexuálne obťažované dievča si v snímke Kto je ďalší? zahrala mladá americká herečka Anita Sonnbergerová. „Pred pár rokmi som v L. A. absolvovala herecký kurz a vôbec som si nedokázala predstaviť, že raz budem súčasťou takéhoto úžasného filmu. Toto je oveľa viac než len film. Je to projekt podľa skutočných udalostí, ako napríklad sexuálne vydieranie, o ktorých treba oveľa viac odborne hovoriť," reagovala.

Premiéra filmovej novinky je naplánovaná na 22. augusta.