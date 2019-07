Kristián Plaštiak

Dnes o 13:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najväčší severoamerický vták zvrátil hrozbu vyhynutia. Bolo ich len 22, teraz sa narodilo tisíce mláďa

Ľudia zvieratám zaberajú miesto pre život. Z času na čas však niektoré druhy uchránime pred vyhynutím.

— Foto: Wikimedia CC

SALT LAKE CITY 24. júla - Kondor veľkozobý, známy aj ako kondor kalifornský, je najväčším vtákom žijúcim na území Severnej Ameriky. Od polovice 20. storočia ľudstvo zaznamenalo postupný pokles výskytu týchto vtákov. Boli lovnou zverou, no umierali aj kvôli olovu, ktoré sa dostalo do tiel zvierat, ktorých zdochlinami sa kondory živia. V roku 1987 žilo posledných dvadsaťdva jedincov. Vedci sa rozhodli konať, všetkých pochytali a pokúsili sa ich populáciu rozmnožiť v zajatí. Dnes sa zdá, že sa im to podarilo. Narodilo sa tisíce mláďa. Správu o tom priniesol portál ČT24.

Stále je na zozname ohrozených druhov

Táto novina je skvelá, no kondory ešte vždy patria ku kriticky ohrozeným druhom podľa Červeného zoznamu IUCN. Vplyvom spomínaných lovov a otrave olovom z tiel zdochlín (olovo do tiel preniká z nábojov, ktoré pytliaci používajú) žilo v roku 1987 už iba dvadsaťdva jedincov. Počas päťdesiatich rokov ich pomreli stovky, ak nie tisíce. Záchranné organizácie všetky vtáky z voľnej prírody pochytali a „uväznili“ v centrách. V nich sa im pokúšali vytvoriť ideálne podmienky na párenie, a teda záchranu druhu.

Rozpätie krídel kondora kalifornského meria až tri metre Foto: Wikimedia CC

Pred koncom prvého desaťročia 21. storočia žilo 322 kondorov kalifornských, z nich 53 % žilo vo voľnej prírode. V súčasnosti sa ich populácia zvýšila na približných 500 jedincov, z ktorých takmer dve tretiny žijú voľne. Spomínané tisíce mláďa kondora tohto ohrozeného druhu sa narodilo v Národnom parku Zion v štáte Utah na západe Spojených štátov amerických. Samička zniesla vajce už v marci a mláďa sa vyliahlo v máji. Jeho existenciu však mohli potvrdiť až teraz, keďže kondor si stavia svoje hniezda v ťažko dostupných miestach ako, sú rôzne kolmé útesy.

„V prírode sa teraz rodí viac kondorých mláďat, ako sme pozorovali skôr,“ uviedol manažér záchranného programu Tim Hauck. „Ale je to iba prvý krok v tom, aby sme vytvorili udržateľnú populáciu kondorov.“ On a jeho tím veria, že budúcnosť kondorov kalifornských je svetlá. Ich populácia rastie, čo je dobrým prvotným znakom toho, že by to tak skutočne mohlo byť. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť najväčšiemu vtáčiemu dravcovi Severnej Ameriky.