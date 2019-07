Pavol Hirka

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Portugalčania majú po novom právo na bývanie. Vláda im ho musí zabezpečiť

Bývanie začína byť čoraz nedostupnejšie aj pre strednú triedu.

Lisabon, ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/cristinamacia

LISABON 24. júla - Nielen hlavné mesto Portugalska sužuje problém, ktorý trápi aj množstvo ďalších metropol Európy. Ceny bytov v tejto prímorskej krajine stúpajú a problém tak má už aj stredná trieda. Portugalskí poslanci preto začiatkom júla schválili zákon, podľa ktorého budú mať ľudia „právo na bývanie", informuje web Rádia Wave.

Podľa tohto zákona je zodpovednosťou portugalskej vlády zabezpečiť pre svojich občanov adekvátne bývanie. Novinka by mala napríklad obmedziť džentrifikáciu miest a zbaviť ich bezdomovectva, pripomína portál CityLab. Predkladatelia zákona tvrdia, že Portugalsko je, čo sa týka bývania, v kríze a postihuje to nielen chudobných ľudí, ale aj strednú triedu.

Ochrana rizikových skupín

Poslanci prostredníctvom zákona zdôrazňujú sociálnu funkciu bývania, pričom priorizujú jeho cenovú dostupnosť a zákaz vysťahovávania nájomníkov, pokiaľ štát nedokáže poskytnúť podobné ubytovanie v blízkej lokácii. To je posledné roky problémom najmä v Lisabone.

Lisabon, hlavné mesto Portugalska Foto: pixabay.com/vdugrain

Predkladatelia o tomto zákone tvrdia, že ide základ a akýsi návod do budúcnosti, „hoci niektoré ciele už má vytýčené". Určuje napríklad, že do marca 2020 by vláda mala parlamentu predstaviť prvú národnú stratégiu pre bývanie, ktorá by okrem iného mala obsahovať aj opatrenia ochraňujúce mladých ľudí, invalidov, dôchodcov a rodiny s malými deťmi.

Boj proti záujmovým skupinám

Zákon vypracovala skúsená zákonodarkyňa Helena Roseta zo Socialistickej strany. Okrem jej domovskej strany zaň hlasovali aj komunisti, Ľavý blok a sociálni demokrati, proti boli iba krajní pravičiari. Tí zákon nazvali volebnou propagandou, ktorá nič nevyrieši. „Toto víťazstvo je pre mňa veľmi dôležité," povedala Roseta pre CityLab.

„Je to konečný výsledok mojej celej kariéry. Existujú zákony o zdraví, vzdelávaní a sociálnej ochrane, ale až doteraz neexistoval žiaden zákon o bývaní. Musíme naň pozerať ako na občianske právo, ako aj na ostatné," dodala poslankyňa.

Roseta vysvetľuje, že zákonodarcovia musia bojovať so záujmovými skupinami, ktoré si myslia, že bývanie by nemalo byť právom, ale trhom. „Nesmieme na to zabúdať, inak chudobní ľudia nebudú mať kde bývať," uzatvára.