OH 2020: Zreteľná chvála na športoviská a niekoľko znepokojivých otáznikov

Pohľad na Ariake arénu, ktoré bude dejiskom volejbalu na letných olympijských hrách v roku 2020, počas novinárskej prehliadky 3. júla 2019 v Tokiu. — Foto: TASR/AP

Tokio 23. júla (TASR) - Do faktického štartu súťaží XXXII. olympijských hier sa od stredy bude počítať rok a súčasťou ceremónií v Tokiu by mala byť prezentácia zlatých, strieborných a bronzových medailí. Úspešným športovcom ich odovzdávať počas hier od 24. júla do 9. augusta 2020.

Predchádzajúce olympijské hry v Tokiu predviedli svetu superrýchle vlaky, futuristické dizajny a novú diaľnicu, čím demonštrovali expresnú obnovu krajiny po druhej svetovej vojne. Olympiáda v roku 1964 bola vďaka satelitom ako prvá odvysielaná do celého sveta a bol to začiatok novej technologickej éry.

Problémom môže byť počasie, vysoké ceny či zápchy

Rok pred začiatkom hier 2020 už hlavné mesto Japonska nemusí svetu toľko dokazovať. Väčšina športovísk je vybudovaných, Tokio má rozvinutú infraštruktúru a Japonsko je lídrom vo svete technológií. Napriek tomu nad budúcoročnou olympiádou stále vyvstáva niekoľko otáznikov.

Problémom môžu byť očakávaná horúčava (aj keď práve prebiehajúce leto je v Japonsku je daždivé a mierne), dopravné zápchy, vysoké ceny, pripravenosť na zemetrasenia a nedostatok vstupeniek. Podľa agentúry AP dopyt po vstupenkách u miestnych obyvateľov desaťnásobne prevyšuje ponuku. V zahraničí by zasa mali ceny stúpnuť na sekundárnych trhoch.

Rekordné príjmy od miestnych sponzorov

Organizátori OH 2020 sa môžu pýšiť rekordnými príjmami od miestnych sponzorov, ktoré súhrnne prekonali sumu tri miliardy amerických dolárov. To je trojnásobne viac než na akejkoľvek predošlej olympiáde. Hlavným sponzorom OH je najväčšia japonská reklamná spoločnosť Dentsu, ktorá vlastní exkluzívne marketingové práva.

„Fakt, že sa toľko rozpráva o nedostatku vstupeniek, je pre nás symbolom a vyjadrením entuziazmu a očakávaní, ktoré toľko ľudí vkladá do hier," uviedla guvernérka Tokia Juriko Koikeová. Tokio podľa nej nepotrebuje olympiádu na to, aby vybudovalo infraštruktúru, keďže už teraz má jednu z najlepších na svete.

Aby zdôvodnila vysoké náklady na usporiadanie OH a ich zvyšovanie v súvislosti s konštrukčnými dedlajnami, nazvala Koikeová budúcoročné olympijské a paralympijské hry "akcelerátorom" na rozbehnutie ďalších projektov v krajine.

Na komerčný aspekt OH 2020 poukázal aj športový ekonóm Robert Baade z Lake Forest College v americkom štáte Illinois. "Hry budú o marketingu a brandingu. Najdôležitejšou časťou z komerčného hľadiska budú otvárací a záverečný ceremoniál. V tomto sme je šport len podtext," tvrdí.

Odporúčania výboru

Organizátori očakávajú, že OH výrazne skomplikujú dopravnú situáciu v krajine. Podľa ich odhadov by malo k ôsmim miliónom ľudí, ktorí denne do hlavného mesta dochádzajú, pribudnúť približne 650 tisíc návštevníkov. Výbor preto nalieha na spoločnosti, aby v čase hier podporovali u svojich zamestnancov prácu z domu, či flexibilný pracovný čas.

Starosti spôsobuje organizátorom termín hier (24. júla - 9. augusta) a tiež paralympiády, ktorá odštartuje 25. augusta. Vlny horúčav totiž podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vlani spôsobili v celom Japonsku až 1032 úmrtí. Z tohto dôvodu už organizátori presunuli štart niektorých vonkajších disciplín na skoršiu hodinu. Magistrát mesta Tokio tiež plánuje v blízkosti športovísk umiestniť ventilátory, stany, či tzv. hmlové brány.

„Zostáva nám len rok do začiatku hier. Pokúsime sa športovcom pripraviť také podmienky, aby mohli prekonávať rekordy. Do organizácie dáme všetku našu energiu, pretože chceme, aby olympionikom, obyvateľom Tokia a všetkým návštevníkom zostali len tie najlepšie spomienky," vyhlásila Koikeová.

Štyri nové športy

Na OH 2020 sa predstavia štyri nové olympijské športy - karate, skejtbording, športové lezenie a surfing. Piaty šport - bejzbal/softbal - sa vracia do olympijského programu po pauze od OH 2008. Prezident MOV Bach opakovane nazval prípravy tokijských organizátorov za najlepšie v histórii.

Sprevádzali ich však niektoré rušivé momenty a korupčné prepojenia. Skupina antiolympijských aktivistov, z ktorých mnohí nepochádzajú z Japonska, zorganizovali v uplynulých dňoch menšie demonštrácie pod heslom "Hangorin no Kai", čo v surovom preklade znamená "Nie olympiáde". Aktivisti kritizujú najmä vysoké náklady na usporiadanie OH a poukazujú aj na environmentálne riziká.

Pohľad na Centrum vodných športov, ktoré bude dejiskom plávania a skokov do vody na letných olympijských hrách v roku 2020, počas novinárskej prehliadky 3. júla 2019 v Tokiu. (Foto: TASR/AP)

V marci tohto roka rezignoval na svoju pozíciu šéf Japonského olympijského výboru Cunekazu Takeda. Dôvodom boli obvinenia z korupcie. Takeda si mal kupovať hlasy pred voľbami dejiska OH 2020, v ktorých Tokio uspelo pred kandidatúrou Madridu a Istanbulu. Dlhoročný šéf Japonského olympijského výboru všetky obvinenia poprel.

Tokijskí organizátori boli takisto prinútení redizajnovať logo OH 2020 po tom, čo originálny návrh čelil obvineniam z plagiátorstva. Medzinárodná pracovná únia zasa poukázala na porušenia bezpečnostných regúl pri výstavbe olympijských športovísk. Celkovo sa vynárajú otázky nad výnosnosťou OH. "Hry sa dostali do inflexného bodu, keď krátkodobé benefity sú nedostatočné a dlhodobá návratnosť otázna," tvrdí poznamenal športový ekonóm Robert Baade.